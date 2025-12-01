Wildcat Lake : déjà un Refresh dans les tuyaux ?

Intel nous a habitués aux gammes Refresh ; l'entreprise ne se cache d'ailleurs plus de préparer des Arrow Lake-S Refresh. Une pratique également courante chez AMD, où elle est presque plus pernicieuse, puisque basée sur de simples renommages cherchant à faire passer du vieux pour du neuf ; à l’image des Ryzen 10 et 100, ou des Ryzen AI 400 Gorgon Point à venir. Mais ce n’est pas tout à fait le sujet. D’autant qu’à ce stade, et au regard du titre, vous pensez certainement qu’apposer le terme Refresh à une série Wildcat Lake pas encore lancée relève d’une hallucination digne d’une IA détraquée ou d’un rédacteur éméché. Ce n’est ni l’un ni l’autre ; au contraire, c’est la prospective d’un visionnaire.

Le Wildcat Lake de Caroline du nord © Banner Elk North Carolina

Le Refresh du CPU pas encore sorti

Le leaker Jaykihn a glissé quelques mots au sujet de mystérieux Wildcat Lake Refresh. Mystérieux parce qu’à ce stade, les Wildcat Lake ne sont que de pixels : leur patronyme apparaît sur une feuille de route officielle d’Intel datée de juin, tandis qu’une autre, plus récente mais officieuse (issue d’un partenaire de l’entreprise), les projette pour 2026. Nous explorons donc là un nouveau concept : celui du refresh de processeurs pas encore sortis.

Pour les situer, les Wildcat Lake doivent se poser en alternative très basse consommation aux Panther Lake sur le segment laptop. Ils sont à ce titre affiliés aux Lunar Lake dans le document précité et dispo ci-dessous, lequel les catégorise principalement comme des processeurs de série U (9-17 W) mais empiétant aussi sur la classe P (28 W).

En juin dernier, Jaykihn avait renseigné des spécifications pour Wildcat Lake. Le leaker dépeignait alors une puce à 6 cœurs CPU (2P + 0E + 4LP), 2 cœurs Xe3 pour la partie graphique, et une NPU à 40 TOPS. D’après cette même source, il faudra aussi compter à l’avenir sur un Wildcat Lake Refresh à 8 cœurs CPU (en 4 + 0 + 4).

Wildcat Lake Refresh will contain both 2+0+4 and 4+0+4 WCL configurations.



Wildcat Lake only contains 2+0+4. — Jaykihn (@jaykihn0) December 1, 2025

Au regard du calendrier, et sachant que le Wildcat Lake d'origine est prévu pour 2026, nous parlons là d'une série qui ne verra sûrement pas le jour avant 2027.