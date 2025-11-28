Trois nouvelles Radeon Pro en approche

Elles ne feront assurément pas partie de votre liste de Noël — d’autant qu’elles ne devraient pas être disponibles à temps, voire jamais dans nos régions. Mais pour votre culture GPU, sachez qu’AMD va dégainer une nouvelle Radeon PRO ainsi que deux Radeon AI PRO inédites. Ces dernières sont mentionnées dans des pilotes Linux et viendront étoffer une série Radeon AI PRO R9000 forte, pour le moment, d’une unique référence, la Radeon AI PRO R9700.

Pas pour jouer.

Les Radeon Software for Linux 25.30.1 Release Notes spécifient « la prise en charge des AMD Radeon AI PRO R9600D et AMD Radeon PRO W7900D ». Pour la première, son nom est la seule information disponible pour le moment ; il n’y a aucune fiche technique détaillant ses caractéristiques. Le suffixe D et le fait qu’elle apparaisse au côté de la W7900D suggèrent néanmoins une carte destinée au marché chinois. Conséquemment, nous pouvons envisager une Radeon PRO R9600 pour d’autres marchés par la suite.

Outre cette carte RDNA 4, les notes mentionnent la Radeon PRO W7900D. Cette solution RDNA 3 avait été consignée comme sa comparse du jour (c’est-à-dire sans autres informations) en septembre dernier. Toutefois, ses spécifications apparaissent dorénavant sur une page (lien ci-dessus). Nous y découvrons un clone de la W7900 sur bien des aspects : GPU Navi 31 avec 96 unités de calcul et 6144 processeurs de flux ; 48 Go de GDDR6 sur un bus 384 bits, pour une bande passante de 864 Go/s. Bien que le TBP soit toujours fixé à 295 W, tous les « pics de performance » en FP32, FP16, INT8 et INT4 sont 10 à 20 % inférieurs à l’originale. Ces écarts s’expliqueraient par une fréquence Boost rabotée : si la Radeon PRO W7900 culmine à 2495 MHz, la variante D plafonne à 2156 MHz aux dires de VideoCardz (nous n’avons pas trouvé cette donnée sur la page en question).

Enfin, Benchlife comme ITHome relaient une capture où apparaît le nom Radeon AI PRO R9700S. La théorie la plus crédible est qu’il s’agit d’un modèle à refroidissement passif plutôt que de type blower, comme la version classique.

Les deux sources précitées tablent sur une officialisation lors du CES 2026. N’oublions pas que plusieurs semaines se sont écoulées entre l’annonce de la Radeon AI PRO R9700 (au Computex 2025) et la commercialisation de celle-ci (juillet pour les intégrateurs, octobre pour le canal retail).