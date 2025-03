Les contours du FSR 4, la défense anti-DLSS d’AMD

Chez AMD, RDNA 4 s’apparente à une hydre à deux têtes : les GPU d’un côté, à commencer par les Radeon RX 9070 XT et RX 9070 ; le FSR 4 de l’autre, la nouvelle version du FidelityFX Super Resolution, et qui, à l’instar du DLSS de NVIDIA ou de l’XeSS d’Intel, implique désormais de l’apprentissage automatique. L’entreprise a présenté son FSR 4 en fin de semaine dernière, en même temps que les deux cartes graphiques précitées. Ce, directement au cours de la conférence (vidéo disponible en fin d'article), ainsi que par le biais d'un gros dossier. En pratique, un peu plus d'une trentaine de jeux doivent prendre en charge cette version lors de la sortie des premières RX 9000 dans deux jours.

FSR 4, IA bon

Le principal changement du FSR 4 a trait à l’intégration de l’apprentissage automatique. Les deux diapositives ci-dessous exposent la nouvelle orientation : des Radeon Instinct entraînent des modèles, puis les GPU RDNA 4 mettent à profit cette formation notamment grâce à leurs unités de traitement FP8.

La contrepartie directe de tout cela est un FSR 4 officiellement limité au matériel RDNA 4 (pour l'instant). Ce paradigme marque une rupture avec celui des précédentes versions. Garantir une large compatibilité, y compris sur les solutions concurrentes, n’est plus le credo. Mais c’est sans doute le prix à payer pour rehausser le niveau de qualité et ne pas finir complètement distancé par le DLSS 4 (dégainé conjointement aux RTX 50 Series, mais pas exclusif à celles-ci).

Nous jaugerons le résultat sur pièce. En attendant, la première des deux diapositives ci-dessous expose l'impact sur les IPS avec et sans Frame Generation ; la seconde, les différences visuelles entre rendu natif et avec FSR 3.1 puis 4.0.

Dans son communiqué de presse français, la société écrit :

Le FSR 4 d'AMD offre une amélioration substantielle de la qualité d'image par rapport à la mise à l'échelle du FSR 3. Le nouvel algorithme basé sur le Machine Learning (ML) contribuant à améliorer la stabilité temporelle, à mieux préserver les détails et à réduire les images fantômes. […] Le nouvel algorithme de mise à l'échelle AMD FSR 4 accéléré par le Machine Learning est entraîné à l'aide de données de jeu ground truth de haute qualité sur les accélérateurs AMD Instinct et utilise la fonction d'accélération matérielle FP8 Wave Matrix Multiply Accumulate (WMMA) de l'architecture AMD RDNA 4 pour garantir une qualité de mise à l'échelle maximale tout en offrant une augmentation substantielle des performances du jeu. »

Elle ajoute « qu’utilisant des fonctionnalités déjà intégrées à l'API AMD FidelityFX ajoutée lorsque les développeurs de jeux intègrent le FSR 3.1 dans leurs jeux, le FSR 4 permet une mise à niveau facile pour les jeux FSR 3.1 pris en charge et peut être combiné à la génération d'images avancée AMD FSR 3.1 existante dans le jeu et à AMD Radeon Anti-Lag 2 ».

Un écosystème Radeon enrichi

Par ailleurs, l’AFMF passe à la version 2.1. La promesse est toujours la même : une meilleure qualité d’image.

À travers une série de diapositives, AMD vante aussi son package Hyper-RX (AFMF 2.1 + Anti-Lag 2 + Radeon Boost + Radeon Super Resolution) géré directement par les pilotes Adrenalin. Nous nous limitons à une.

À ce propos, le logiciel Radeon Adrenalin Edition 25.3.1 exploite plusieurs utilitaires basés sur l’IA. L’AMD Chat par exemple, l’équivalent du Chat RTX des GeForce. Citons aussi l’AMD Image Inspector, un outil de diagnostic IA censé permettre à l’entreprise de corriger plus rapidement les défauts visuels dans des jeux.

Quels jeux FSR 4 au lancement des RX 9070 / XT ?

Pour en revenir au FSR 4, AMD promet donc 35 jeux supportés dès le 6 mars ou dès leur parution ; plus de 75 avant la fin d’année. Pour la première fournée, nos confrères de VideoCardz ont communiqué la liste exhaustive ci-dessous (tout en précisant qu’il pourrait y avoir quelques changements dans les prochains jours). Pour finir, vous trouverez la séquence d'AMD consacrée au FSR 4.

The Alters

Bellwright

Call of Duty: Black Ops 6

Creatures of Ava

Dragonkin: The Banished

Endoria: The Last Song

FragPunk

Funko Fusion

God of War: Ragnarok

Horizon Zero Dawn Remastered

Horizon Forbidden West

Hunt: Showdown 1896

Incursion Red River

Kristala

Marvel Rivals

Marvel’s Spider-Man 2

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

MechWarrior 5: Clans

Monster Hunter Wilds

Nightingale

No More Room in Hell 2

PANICORE

Predator: Hunting Grounds

Ratchet & Clank: Rift Apart

Remnant 2

Smite 2

The Axis Unseen

The Last of Us: Part I

The Last of Us: Part II Remastered

Until Dawn

Warhammer 40,000: Space Marines 2

Kingdom Come: Deliverance II

Dynasty Warriors: Origins

Civilization 7