AMD musclerait sa Radeon RX 9070 GRE
27 Août 2025 à 14h28 — 276 vues
Vous parler dâ€™une hypothÃ©tique future variante dâ€™une carte graphique que vous ne pouvez actuellement pas acquÃ©rir. Avouons que câ€™est une dÃ©marche quâ€™il faut au mieux qualifier dâ€™avant-gardiste, au risque de la considÃ©rer comme franchement insane. Prenez donc ce qui suit comme une Ã©lucubration hardwarienne. Du genre de celles qui vous garantissent dâ€™avoir toujours un coup dâ€™avance sur la plÃ¨be mal renseignÃ©e.
Â© Expreview
Vous vous souvenez certainement de la Radeon RX 9070 GRE. Une carte cantonnÃ©e Ã la Chine, qui Ã©tait tout de mÃªme passÃ©e au banc d'essai allemand ; une version mal cuite de la Radeon RX 9070 avec moins dâ€™unitÃ©s de calcul et moins de mÃ©moire vidÃ©o dÃ©diÃ©e. Apparemment, AMD voudrait au moins rÃ©parer cette seconde infirmitÃ©.
Selon des informations de Board Channels, une RX 9070 GRE dotÃ©e de 16 Go de VRAM au lieu de 12 Go est prÃ©vue pour septembre / octobre. Aux dires de la source, elle rÃ©pondrait Â« Ã une demande du marchÃ© Â». Oui, comme vous, nous nous demandons bien qui peut rÃ©clamer une telle rÃ©fÃ©rence plutÃ´t que de juste opter pour une Radeon RX 9070 non GRE.
Essayons donc de comprendre. Avec ses 48 unitÃ©s de calcul, la GRE a tout de mÃªme le mÃ©rite de combler un peu le gouffre qui sÃ©pare la Radeon RX 9060 XT (32 CU) de la RX 9070 (56 CU). Nonobstant, cet Ã©cart reste raccord avec celui qui Ã©loigne la Radeon RX 7600 XT de la RX 7700 XT : ces deux consÅ“urs possÃ¨dent respectivement 32 et 54 CU. Ã€ cela sâ€™ajoute une anomalie hiÃ©rarchique. Sous sa forme actuelle, la GRE est prise en Ã©tau entre la RX 9070 et surtout la RX 9060 XT. Or, toutes deux possÃ¨dent 16 Go de GDDR6 (bon, la 9060 XT est aussi dispo avec 8 Go). Enfin, pour sâ€™en tenir Ã la sÃ©rie des GRE, AMD a dÃ©jÃ commercialisÃ© une mÃªme rÃ©fÃ©rence avec deux capacitÃ©s de VRAM. La Radeon RX 6750 GRE Ã©tait proposÃ©e en versions 10 Go et 12 Go.
Quoi quâ€™il en soit, contrairement Ã la RX 7900 GRE, la RX 9070 GRE nâ€™a toujours pas dÃ©barquÃ© sous nos latitudes. Certains confrÃ¨res ayant relayÃ© cette info glissent que cette nouvelle dÃ©clinaison profiterait dâ€™une sortie mondiale. Sur la base du message de Board Channels, rien ne permet cependant de lâ€™affirmer. Il ne mentionne que cette variante et la fenÃªtre de lancement rapportÃ©e plus haut, sans considÃ©rations gÃ©ographiques.
|Carte
|Radeon
RX 9070 XT
|Radeon
RX 9070
|Radeon
RX 9070 GRE 16 Go*
|Radeon
RX 9070 GRE 12 Go
|Radeon RX 9060 XT
|GPU
|Navi 48 XTX
|Navi 48 XT
|Navi 48
|Navi 48 XL
|Navi 44 XT
|UnitÃ©s de calcul
|64
|56
|48
|48
|32
|Processeurs de flux
|4096
|3584
|3072
|3072
|2048
|VRAM
|16 Go GDDR6
|16 Go GDDR6
|16 Go GDDR6
|12 Go GDDR6
|16 / 8 Go GDDR6
|Bus mÃ©moire
|256-bit
|256-bit
|256-bit
|192-bit
|128-bit
|Vitesse mÃ©moire
|20 Gbit/s
|20 Gbit/s
|?
|18 Gbit/s
|20 Gbit/s
|Bande passante mÃ©moire
|640 Go/s
|640 Go/s
|?
|432 Go/s
|322 Go/s
|TGP
|304 W
|220 W
|?
|220 W
|160 W
|Interface PCIe
|PCIe 5.0 x16
|PCIe 5.0 x16
|PCIe 5.0 x16
|PCIe 5.0 x16
|PCIe 5.0 x16
|Lancement
|Mars 2025
|Mars 2025
|Sept / Oct 2025
|Mai 2025
|Juin 2025
