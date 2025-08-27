AMD musclerait sa Radeon RX 9070 GRE

Vous parler dâ€™une hypothÃ©tique future variante dâ€™une carte graphique que vous ne pouvez actuellement pas acquÃ©rir. Avouons que câ€™est une dÃ©marche quâ€™il faut au mieux qualifier dâ€™avant-gardiste, au risque de la considÃ©rer comme franchement insane. Prenez donc ce qui suit comme une Ã©lucubration hardwarienne. Du genre de celles qui vous garantissent dâ€™avoir toujours un coup dâ€™avance sur la plÃ¨be mal renseignÃ©e.

Â© Expreview

Et une sortie en Europe sinon ?

Vous vous souvenez certainement de la Radeon RX 9070 GRE. Une carte cantonnÃ©e Ã la Chine, qui Ã©tait tout de mÃªme passÃ©e au banc d'essai allemand ; une version mal cuite de la Radeon RX 9070 avec moins dâ€™unitÃ©s de calcul et moins de mÃ©moire vidÃ©o dÃ©diÃ©e. Apparemment, AMD voudrait au moins rÃ©parer cette seconde infirmitÃ©.

Selon des informations de Board Channels, une RX 9070 GRE dotÃ©e de 16 Go de VRAM au lieu de 12 Go est prÃ©vue pour septembre / octobre. Aux dires de la source, elle rÃ©pondrait Â« Ã une demande du marchÃ© Â». Oui, comme vous, nous nous demandons bien qui peut rÃ©clamer une telle rÃ©fÃ©rence plutÃ´t que de juste opter pour une Radeon RX 9070 non GRE.

Essayons donc de comprendre. Avec ses 48 unitÃ©s de calcul, la GRE a tout de mÃªme le mÃ©rite de combler un peu le gouffre qui sÃ©pare la Radeon RX 9060 XT (32 CU) de la RX 9070 (56 CU). Nonobstant, cet Ã©cart reste raccord avec celui qui Ã©loigne la Radeon RX 7600 XT de la RX 7700 XT : ces deux consÅ“urs possÃ¨dent respectivement 32 et 54 CU. Ã€ cela sâ€™ajoute une anomalie hiÃ©rarchique. Sous sa forme actuelle, la GRE est prise en Ã©tau entre la RX 9070 et surtout la RX 9060 XT. Or, toutes deux possÃ¨dent 16 Go de GDDR6 (bon, la 9060 XT est aussi dispo avec 8 Go). Enfin, pour sâ€™en tenir Ã la sÃ©rie des GRE, AMD a dÃ©jÃ commercialisÃ© une mÃªme rÃ©fÃ©rence avec deux capacitÃ©s de VRAM. La Radeon RX 6750 GRE Ã©tait proposÃ©e en versions 10 Go et 12 Go.

Quoi quâ€™il en soit, contrairement Ã la RX 7900 GRE, la RX 9070 GRE nâ€™a toujours pas dÃ©barquÃ© sous nos latitudes. Certains confrÃ¨res ayant relayÃ© cette info glissent que cette nouvelle dÃ©clinaison profiterait dâ€™une sortie mondiale. Sur la base du message de Board Channels, rien ne permet cependant de lâ€™affirmer. Il ne mentionne que cette variante et la fenÃªtre de lancement rapportÃ©e plus haut, sans considÃ©rations gÃ©ographiques.