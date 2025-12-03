Lepton, une grenouille pour propulser Android dans SteamOS

Un peu avant la mi-novembre, Valve a officialisé une ribambelle de nouveaux produits : les Steam Machine, Steam Frame et Steam Controller, respectivement console, casque de réalité virtuelle et manette. Ça, c’est pour la vitrine. En coulisses, les équipes s’activent pour mettre en place les rouages nécessaires à cette grande machinerie.

Pas Lipton, Lepton

Filons d’abord du côté de Gamingonlinux, qui a découvert la mention Lepton sur la plateforme. Sur SteamDB, il y a une page principale et une autre pour la version dev ; toutes deux ont été mises à jour hier. Lepton apparaît même directement sur Steam. Pas grand-chose à en tirer cependant : en dehors du nom et du logo, la page est vierge. Les trois archives déjà constituées sur Wayback Machine datent d’hier.

Si le logo de la grenouille ne met pas vraiment la puce à l’oreille, l’appellation Lepton constitue une première piste. Tandis que Proton sert à faire tourner les jeux Windows sur Linux, Lepton jouerait un rôle comparable pour Android (en permettant l’exécution d’un environnement Android encapsulé dans un conteneur Linux). Selon la source précitée, Lepton est basé sur la technologie open source Waydroid, définie comme « Android exécuté dans un conteneur Linux ».

Concernant les perspectives, elles sont assez aisées à conjecturer. Lepton devrait permettre aux développeurs d’utiliser des APK Android sur le futur kit Steam Frame VR et, potentiellement, d’ouvrir la porte au catalogue Meta. Avec tout de même la grosse réserve des verrous logiciels propres à Meta susceptibles de bloquer du matériel non certifié. Par ailleurs, en commentaire de l’article, un dénommé Nic264 donne une liste d’applications déjà testées via Waydroid : Open Brush, Pistol Whip, The Lab ou encore Moss: Book II, entre autres.

Nous ne vous apprendrons rien : de nos jours, la grande majorité des applications Android ne ciblent plus qu’Arm. Pas de problème pour le Steam Frame, puisque celui-ci exploite un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Quid des applications conçues en x86 ? Valve mise sur le moteur FEX pour l’émulation x86 > Arm (c’est Rosetta chez Apple, Prism chez Microsoft). Une interview de Pierre-Loup Griffais parue hier chez The Verge et titrée Steam Machine today, Steam Phones tomorrow résume la chose ainsi : « Avec Proton, le Steam Deck gérait déjà la partie Windows-vers-Linux ; désormais, Fex fait le lien entre x86 et Arm [pour le Steam Frame] ».

Notre confrère explicite : « Je ne m’en étais pas rendu compte sur le moment, mais lorsque j’ai montré Silksong sur mon Samsung Galaxy S25 via l’application GameHub, je le faisais tourner avec Fex, Proton et d’autres technologies open source soutenues par Valve. Même si Valve ne sort jamais de Steam Phone, les développeurs peuvent s’emparer de cette technologie et en faire ce qu’ils veulent ».

Vous l’aurez compris, le titre est volontairement aguicheur ; Steam n’ambitionne pas, du moins pour le moment, de commercialiser des Steam Phone. Le papier expose surtout la manière dont Valve œuvre pour « apporter les jeux Windows sur Arm » et évoque les futurs projets de la société.

D’ailleurs, à la question « […] vous pensez qu’il y aura aussi d’autres appareils SteamOS sous Arm ? », Pierre-Loup Griffais répond sans ambages : « Oui, et ça m’enthousiasme. Je pense que cela ouvre la voie à toute une variété de machines : peut-être des ultraportables, peut-être des ordinateurs portables plus puissants basés sur Arm, utilisant différentes offres dans ce segment. Pour les consoles portables, Arm a évidemment énormément de potentiel, et on pourrait même voir des puces desktop apparaître un jour dans l’écosystème Arm. Les PC de bureau ne sont pas totalement hors de propos : des conceptions comme, disons, le Framework Desktop utilisent essentiellement un gros SoC, n’est-ce pas ? Et de tels gros SoC existent depuis un moment dans le monde Arm. Apple en propose de très bons exemples, donc ce n’est pas trop fou d’imaginer quelque chose de similaire dans l’univers PC, à un moment donné ».

Quant à la potentialité de voir débarquer un Steam Deck sous architecture Arm, l’intéressé déclare qu’il ne sait pas. Il explique cependant que « les dispositifs Arm conviennent très bien aux performances modestes, c’est-à-dire à tout ce qui se situe en dessous du Steam Deck » ; tout en ajoutant « mais il est possible que ce soit aussi une bonne option pour atteindre des performances comparables à celles du Steam Deck ».