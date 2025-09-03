NVIDIA annihile la concurrence sur le marché des cartes graphiques dédiées en 2025

En juin 2024, en relayant un rapport du cabinet Jon Peddie Research, nous titrions NVIDIA écrabouille la concurrence sur le marché des cartes graphiques desktop. Pour la période observée (le premier trimestre 2024), la part de marché de l’entreprise s’élevait alors à 88 %. Après un pic à 90 % au T3, l’étreinte s’était un peu relâchée en fin d’année, pour redescendre à 82 %.

Vous le savez, début 2025 a été marqué par le lancement des nouvelles GeForce Blackwell. Le dernier rapport du JPR montre que depuis l’arrivée des GeForce RTX 5090 et RTX 5080, NVIDIA n’écrabouille plus le marché ; elle le cannibalise, l’annihile, le phagocyte — mettez le terme que vous trouverez le plus approprié.

Le rouleau compresseur NVIDIA

L’étude indique que NVIDIA a encore renforcé sa position, en atteignant 94 % de part de marché des expéditions de GPU AIB au deuxième trimestre 2025. Cela représente une hausse de deux points par rapport au trimestre précédent, période durant laquelle la société détenait déjà une part impressionnante d’environ 92 %. Pour ce deuxième trimestre, cela correspond à une progression de quatre points en glissement annuel.

En prenant un peu de recul, et malgré quelques fluctuations trimestrielles, les données du JPR montrent que l’entreprise s’est solidement établie au-delà de 70 % depuis 2020, et qu’elle a franchi durablement la barre des 80 % depuis le troisième trimestre 2022. À voir en fin d’année, mais NVIDIA pourrait bien atteindre un nouveau palier en restant au-dessus de 90 % de PDM tout au long de 2025. Et creuser ce qui s'apparente à un monopole.

Intel, qui a pourtant dégainé la première avec ses Arc B580 et B570, stagne à 0 %. Le duel se joue donc toujours entre NVIDIA et AMD. Mais pas besoin de faire un dessin : la seconde perd de plus en plus pied sur ce marché. À l’évidence, jusqu’ici, le choix de se limiter au milieu de gamme avec RDNA 4 n’a pas porté ses fruits.

Le pire, c’est que globalement, le marché des GPU AIB a été en bonne santé. Alors que le deuxième trimestre est traditionnellement faible, 11,6 millions d’unités ont été expédiées en 2025 ; c’est 5,7 % de plus que la moyenne décennale. C’est également une augmentation de 27 % par rapport au premier trimestre de l’année (+22,2 % comparé au T2 2024). Le Dr Jon Peddie analyse :

Les prix des cartes graphiques AIB ont baissé sur l’entrée et le milieu de gamme, tandis que ceux du haut de gamme ont augmenté, et la plupart des revendeurs se sont retrouvés en rupture de stock. C’est très inhabituel pour un deuxième trimestre. Nous pensons qu’il s’agit d’une prolongation des hausses de prix attendues en raison des droits de douane, les acheteurs cherchant à anticiper ces augmentations.

Le rapport expose également la situation des expéditions de CPU desktop, en hausse de 21,6 % d’un trimestre sur l’autre, mais en baisse de 4,4 % sur un an. Par ailleurs, le taux d’attachement des AIB est monté à 154 %, en progression de 2,3 % par rapport au trimestre précédent.