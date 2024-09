Radeon RX 8000Â : le trÃ¨s haut de gamme, câ€™est surfait, estime AMD

AMD n’a presque rien dévoilé publiquement concernant sa prochaine architecture graphique RDNA 4, et par extension les Radeon RX 8000, cartes graphiques pour lesquelles les données commencent à fuiter, cartes graphiques pour lesquelles les données commencent à fuiter. Néanmoins, les informations glanées par-ci par-là par des leakers ont permis d’esquisser les projets de l’entreprise. Grossièrement, un accent mis sur les capacités ray tracing GPU, associé à un renoncement sur le très haut de gamme, avec l’absence d’un GPU Navi 41, représentant de la lignée des Big Navi (Navi 21 — RDNA 2 — et Navi 31 — RDNA 3), et accessoirement pourvoyeur tout désigné de Radeon RX 8900. La gamme s’articulerait ainsi autour de deux GPU, Navi 48 et Navi 41.

Jack Hyunh s'épanche à propos des Radeon RX 8000

Nous avons désormais de nouveaux éléments qui viennent accréditent ces conjectures. Ils proviennent directement de Jack Hyunh, vice-président senior et directeur général de la branche Computing and Graphics Business Group d'AMD. L’individu s’est confié à Paul Alcorn de Tom’s Hardware US lors d’un échange dans le cadre de l'IFA 2024. Vous allez le constater, son discours est sans équivoque sur la stratégie de la société.

Questionné sur la concurrence des GeForce sur le très haut de gamme, voici ce que Jack Hyunh a répondu. Ce qui suit est une traduction automatique légèrement remaniée et synthétisée. Gardez à l’esprit que ce sont initialement des échanges oraux ; ils incluent pas mal de redites.

« Je m'intéresse à l'échelle, et AMD se trouve dans une situation différente à l'heure actuelle. Nous avons souvent ce débat chez AMD […]. La question que je pose est donc la suivante : la PlayStation 5, pensez-vous qu'elle nous nuit ? Elle coûte 499 dollars. Je demande donc si c'est amusant d'être le plus fort [Jack Hyunh parle de stratégie King of the Hill]. Encore une fois, je recherche l'échelle. Parce que lorsque nous avons de l’envergue, les développeurs sont avec nous.



Ma priorité numéro un [une prioriété est par essence numéro 1, ndlr] est donc de développer l'échelle, pour atteindre plus rapidement 40 à 50 % du marché. Est-ce que je veux m'attaquer à 10 % du TAM [Total Addressable Market] ou à 80 % ? Je suis plutôt du genre à viser 80 %, car je ne veux pas qu'AMD soit une société réservée à des gens ayant les moyens d'acheter des Porsche et des Ferrari [prends ça dans ta face NVIDIA ! ndlr].



Nous voulons construire des systèmes de jeu pour des millions d'utilisateurs. Oui, nous proposerons d’excellents bons produits. Mais nous avons essayé cette stratégie [King of the Hill] et elle ne s'est pas vraiment développée. ATI a essayé cette stratégie du roi de la colline, sans grand succès ».

Jack Hyunh renchérit sur cette position en répondant à une question portant sur la capacité actuelle d’AMD à remporter la bataille de la tarification, mais pas celle de la performance sur le très haut de gamme :

« Nous nous y consacrerons peut-être un jour. Mais pour l'instant, ma priorité est de donner de l'ampleur à AMD. Car sans envergure, je ne peux pas attirer les développeurs. Si je dis aux développeurs : "Je ne vise que 10 % des parts de marché", ils me répondent : "Jack, je vous souhaite bonne chance, mais nous devons choisir NVIDIA" [traîtres ! ndlr]. Je dois donc leur montrer un plan qui dit : "Hé, nous pouvons atteindre 40 % de parts de marché avec cette stratégie". Ils me disent alors : "Je suis d'accord avec toi, Jack. Une fois que nous aurons atteint ce seuil, nous pourrons nous attaquer aux très haut de gamme".

Pour résumer, l'échange confirme la volonté d'AMD de se retirer de ce segment ; certainement en raison des efforts d'ingénierie et des coûts élevés de production qu'il implique, et qui sont mal récompensés par de faibles volumes. L’entreprise a déjà adopté cette stratégie par le passé. Et pas besoin de remonter très loin : à la toute première génération RDNA, celle des Radeon RX 5000. Celle-ci est bornée par la RX 5300 à une extrémité, par la RX 5700 XT de l'autre.

Par ailleurs, les chiffres donnent raison à Jack Hyunh : au premier trimestre 2024, les parts de marché des cartes graphiques dédiées de l’entreprise n'ont représenté que 12 % des ventes. Surtout, comme nous le soulignons dans ce papier consacré à la domination de NVIDIA sur le marché des dGPU, l’écart entre les deux sociétés ne cesse de se creuser depuis le début de la décennie. Nous sommes presque passés de 80-20 à 90-10 en tout juste quatre ans. Il semble donc urgent pour AMD de changer rapidement de stratégie. Après, pour les 40 % de parts de marché évoqués, nous ne sommes même plus dans l’ordre du rêve éveillé...

Enfin, le dernier aspect mis en évidence par Jack Hyunh est celui de l’écosystème logiciel. C’est bien sûr le cas depuis longtemps, mais c’est certainement encore plus vrai de nos jours : outre de bons pilotes, les fonctionnalités de type Frame Generation, technologies de mises à l’échelle (DLSS FSR et XeSS) et autres Reflex et Anti-Lag+ deviennent des terrains de bataille de plus en plus importants. Forcément, pour convaincre les développeurs d’implémenter votre techno plutôt que celle de votre concurrent — bien que des solutions telles que le DirectSR doivent simplifier ces démarches — leur garantir l’accès à un vaste panel de clients reste un levier efficace (l'autre étant de les soudoyer).

Bref, l’avenir nous dira si la tactique d’AMD est la bonne. En l’état, chez les joueurs Steam, six des sept GPU les plus populaires appartiennent à des cartes des séries X06X dans la dernière enquête sur le matériel. Mais paradoxalement, la RTX 4090 est plus populaire que la RTX 4080, même auprès de ce public. Tirez-en les conclusions que vous voulez ; NVIDIA semble avoir déjà la sienne : une GeForce RTX 5090 encore plus puissante.