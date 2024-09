Lunar LakeÂ : quand Intel promet la lune

Entre les Lunar Lake et les Arrow Lake, Intel a fait son choix. Les seconds, les Core Ultra 200, se font attendre depuis des mois, et Intel ne les dorlotera même pas au 20A, la production de ces processeurs ayant été intégralement déléguée à d’autres. Pour les Lunar Lake, alias les Core Ultra 200V, tout baigne en revanche. Intel a officialisé la gamme en milieu de semaine, et la commercialisation des nombreuses machines intégrant de telles puces présentées dans le cadre de l’IFA de Berlin est prévue dans le courant du mois ; à partir du 24 septembre.

Lunar Lake : des puces mobiles très terre à terre

Durant ces dernières semaines, nous avons parlé des Core Ultra 200V à plusieurs reprises, notamment à travers des benchmarks. Nous vous avions également proposé une preview consacrée aux Lunar Lake.

Pour la faire très courte, ces Core sont des processeurs basse consommation destinés aux laptop.

Leurs principales particularités : l’abandon de l’Hyper-Threading pour l’ensemble des cœurs CPU, l’intégration d’un NPU4 délivrant jusqu’à 48 TOPS, le déploiement de l’architecture Xe2-LPG pour l’iGPU.

Ces puces s’inscrivent dans la droite lignée des Meteor Lake. Elles ciblent clairement les utilisateurs « lambda » pour lesquels l’autonomie est un facteur clef. En principe, il faudra patienter jusqu’aux variantes laptop des Arrow Lake pour voir débarquer des puces mobiles plus solides, destinées à équiper des ordinateurs portables davantage pensés pour les créateurs et les joueurs.

Entrons directement dans le vif du sujet, avec la gamme Lunar Lake. Cette série de Core Ultra 200V casse pas mal de codes. Neuf références, toutes armées de 8 cœurs CPU, la composent. En effet, le Core Ultra 5 226V n’est pas moins bien doté que le Core Ultra 9 288V. Comme ce dernier, il possède 4 cœurs Lion Cove et 4 cœurs Skymont. La hiérarchie s’établit sur d’autres aspects.

Gamme Intel Core Ultra 200V Lunar Lake

Sur les fréquences CPU bien sûr, ainsi que sur la quantité de Smart Cache. Sur le GPU, muni de 7 ou 8 cœurs Xe ; quantités qui correspondent respectivement à l’Arc 130V et à l’Arc 140V, avec ici aussi, des écarts de fréquence. Disparité également côté NPU, avec des processeurs équipés de 6 ou 5 unités de traitement qualifiées de NCU (Neural Compute Engines) par Intel. Concernant la mémoire, tous les Lunar Lake prennent en charge la LPPDR5x-8533 ; jusqu’à 32 Go pour certaines références, 16 Go pour d’autres. Enfin, en matière de puissance, la limite, le MTB (Max Turbo Power) est fixée à 37 W pour tous les Lunar. Le PBP (Processor Base Power) est défini à la convenance des fabricants de PC portables : la valeur de référence est de 17 W pour tous les Lunar Lake, avec une valeur minimale de 8 W. Seule exception à cette règle : le Core Ultra 9 288V. Pour ce dernier, 17 W correspond à la valeur minimale ; son PBP de base est de 30 W.

Processeur Cœurs / Threads P-cores E-cores Fréquence Turbo P-core / E-core Intel Smart Cache GPU XMX AI TOPS TOPS NPU Support RAM PBP Core Ultra 9 288V 8/8 4 4 5,1 / 3,7 GHz 12 Mo Arc 140V 67 48 32 Go 30 W Core Ultra 7 268V 8/8 4 4 5 / 3,7 GHz 12 Mo Arc 140V 66 48 32 Go 17 W Core Ultra 7 266V 8/8 4 4 5 / 3,7 GHz 12 Mo Arc 140V 66 48 16 Go 17 W Core Ultra 7 258V 8/8 4 4 4,8 / 3,7 GHz 12 Mo Arc 140V 64 47 32 Go 17 W Core Ultra 7 256V 8/8 4 4 4,8 / 3,7 GHz 12 Mo Arc 140V 64 47 16 Go 17 W Core Ultra 5 238V 8/8 4 4 4,7 / 3,5 GHz 8 Mo Arc 130V 53 40 32 Go 17 W Core Ultra 5 236V 8/8 4 4 4,7 / 3,5 GHz 8 Mo Arc 130V 53 40 16 Go 17 W Core Ultra 5 228V 8/8 4 4 4,5 / 3,5 GHz 8 Mo Arc 130V 53 40 32 Go 17 W Core Ultra 5 226V 8/8 4 4 4,5 / 3,5 GHz 8 Mo Arc 130V 53 40 16 Go 17 W

Par ailleurs, Intel confirme la prise en charge de PCIe 5.0, Thunderbolt 4 et Wi-Fi 7 pour l'ensemble de la gamme.

Nous vous passons les nombreuses diapositives de benchmarks internes. En voici tout de même une, qui compare le Core Ultra 7 155H au Core Ultra 9 288V. Comme de coutume pour des puces mobiles, l’entreprise met surtout l’accent sur l’efficacité énergétique améliorée du CPU et du GPU, et désormais, sur les prestations IA rehaussées du NPU. Les tests jaugeront de la véracité de ces allégations d’ici la fin du mois.

Forcément, tout ceci débouche sur la promesse d'une autonomie de bon aloi ; supérieure à celles des Snapdragon X Series et Ryzen AI 300. Là encore, à vérifier ordinateur en main. Vous trouverez plus d'informations à propos des Lunar Lake sur le site d'Intel.