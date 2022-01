Un GPU rikiki pour un RDNA 2 accessible ?

C'est un véritable crève-cœur, mais dossier après dossier depuis la fin 2020, la pénurie de semi-conducteurs semble être le principal élément déterminant la pertinence d'une carte graphique. Malheureusement, ce lancement ne fait pas exception, et beaucoup accueillerons cette nouvelle référence avec une indifférence frustrée. Néanmoins, AMD ajoutant une référence en entrée de gamme, on peut espérer un tarif en boutique un peu plus raisonnable que ce qui est actuellement disponible. Cela dépendra toutefois de la disponibilité des cartes, mais aussi de la gourmandise des différents acteurs du circuit de distribution... Faisant suite aux RX 6600 (XT), les rouges commercialisent cette fois la RX 6500, utilisant le GPU Navi 24, une puce bien plus petite et permettant donc d'en loger beaucoup plus par Wafer. Sachant que les allocations de production de TSMC ne sont pas extensibles, c'est un bon moyen d'augmenter le nombre de GPU disponibles. Cette réduction de superficie s'accompagne toutefois d'arbitrages au niveau des composants de la puce. Le bus mémoire, le nombre d'unités de calcul et l'interface PCIe sont ainsi divisés par 2 par rapport à Navi 23. Le bloc d'encodage vidéo disparait totalement de son côté, et la quantité de mémoire embarquée se limite à 4 Go de GDDR6. De quoi proposer une tarification officielle à 210 €. Malheureusement, à l'instar des autres cartes de ce segment, la nouvelle née ne sera disponible qu'auprès des AIB, ce qui signifie qu'aucun modèle de référence ne permettra de respecter le prix conseillé, notion sérieusement mise à mal depuis la pénurie. Quid des prestations proposées pour ce tarif conseillé ? Qu'en est-il de la consommation, des températures et des nuisances sonores ? Réponse à toutes ces questions et bien d'autres au sein de notre dossier.

Du fait de l'arrivé très tardive de la carte (lundi après-midi), nous n'avons pas été en mesure de finaliser tous les tests et corrections nécessaires. La carte étant toutefois disponible à compter de ce jour, nous publions en l'état puisque le dossier pourra permettre d'évaluer cette dernière. Nous le complèterons (analyse des résultats, description de la carte de test, verdict etc.) et corrigerons dès que possible, merci de votre compréhension et désolé pour l'état actuel du dossier .

• Prix en boutiques :