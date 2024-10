AMD officialise l'arrivée imminente d’au moins un Ryzen 9000X3D

Inutile de feindre la surprise : un, voire des, Ryzen 9000X3D sera / seront bien disponible(s) d’ici quelques jours. Et cette fois, l’information n’émane pas d’un leaker, mais directement d’AMD.

Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas VideoCardz qui balance une diapositive sans tenir compte de l’embargo (AMD, comme d’autres entreprises, fournit à la presse des dossiers avant les annonces afin que nous puissions préparer des articles publiables dès la fin des NDA), mais Tom’s Hardware US. Il faut relever que Jack Huyhn, vice-président senior d'AMD, a donné une autorisation implicite en publiant le message ci-dessous sur le réseau social X.

Legends are written by those who dare to be bold. Hello, next-gen X3D???? pic.twitter.com/lQpLd3yulb