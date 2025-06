Deux nouveaux Ryzen Z2 pour propulser les ROG Xbox Ally

Pour accompagner le lancement des ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X , AMD a étoffé son catalogue Ryzen Z2. À juste titre, puisque chacune de ces machines exploite justement l’une des deux nouvelles puces. La version non X intègre le Ryzen Z2A, tandis que la variante X étrenne le Ryzen AI Z2 Extreme.

Z2 ou la diversité

En dépit de son appartenance à cette série Z2, le Ryzen Z2 A fleure bon le passé : il repose sur les architectures CPU Zen 2 et GPU RDNA 2. Pour vous rafraîchir la mémoire, Zen 2 nous ramène en 2019, à l’époque des Ryzen 3000. La quantité vient enfoncer le dernier clou du cercueil : seulement 4 cœurs CPU et 8 unités de calcul GPU.

Le Ryzen AI Z2 Extreme est bien moins anachronique. C’est prosaïquement un Ryzen Z2 Extreme séduit par l’IA. Entendez par là que c’est toujours un processeur à 8 cœurs Zen 5 / Zen 5c avec 16 CU RDNA 3.5, mais désormais doté d’une NPU XDNA2.

Processeur Parenté CPU GPU NPU Ryzen AI Z2 Extreme AMD Strix Point 8 cœurs Zen5/c ( 3x Zen5 + 5x Zen5c) 16x RDNA3.5 CU (Radeon 890M) XDNA2 Ryzen Z2 Extreme AMD Strix Point 8 cœurs Zen5/c ( 3x Zen5 + 5x Zen5c) 16x RDNA3.5 CU (Radeon 890M) Aucune Ryzen Z2 A AMD Van Gogh 4 cœurs Zen2 8x RDNA2 CU Aucune Ryzen Z2 AMD Hawk Point 8 cœurs Zen4 12x RDNA3 CU (Radeon 780M) Aucune Ryzen Z2G AMD Rembrandt 8 cœurs Zen3+ 12x RDNA2 CU (Radeon 680M) Aucune Ryzen Z1 Extreme AMD Phoenix1 8 cœurs Zen4 12x RDNA3 CU (Radeon 780M) Aucune Ryzen Z1 AMD Phoenix2 6 cœurs Zen4/c (2x Zen4 + 4x Zen4c) 4x RDNA3 CU (Radeon 740M) Aucune

Les Xbox deviennent portables

Concernant les ROG Xbox Ally, elles tournent sous Windows 11 Home, dans une version optimisée pour le contrôle à aux joysticks. Au-delà des différences susmentionnées, la Ally embarque 16 Go de LPDDR5X-6400 et un SSD M.2 2280 de 512 Go ; la X a droit à 24 Go de LPDDR5X-8000 et à une unité de stockage de 1 To.

Microsoft a consigné les caractéristiques des ROG Xbox Ally dans un tableau reproduit ci-dessous. Ces consoles portables seront commercialisées d’ici les fêtes de fin d'année, à des montants qui n’ont pas été communiqués.