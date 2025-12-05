|
Un Gorgon Point de plus, un Ryzen 7 9850X3D omniprésent
————— 05 Décembre 2025 à 11h59 —— 301 vues
|
Le fait qu’AMD prépare de nouveaux processeurs vraisemblablement servis d’ici un mois lors du CES 2026, n’a plus rien d’une révélation. Faute de pouvoir goûter à la tambouille finale dès à présent, les ingrédients qui la composent se déversent ça et là. Ceux du jour — qui sont en réalité un agglomérat de ceux récoltés sur plusieurs — assaisonnent les Gorgon Point et le Ryzen 7 9850X3D.
Le Ryzen 7 9800X3D
Suivons cette liste dans le même ordre. Il y a une quinzaine de jours, nous avions découvert des Ryzen AI 400 Gorgon Point chez BAPCo. Les données CrossMark identifiaient alors trois comparses, à savoir les Ryzen AI 9 HX 470, Ryzen AI 9 465 et Ryzen AI 7 450. Un quatrième a rejoint la caravane : le Ryzen AI 5 430. Sa fiche le présente comme un modeste 4 cœurs / 8 threads ; des attributs similaires à ceux du Ryzen AI 5 330, d’autant que les fréquences ne sont pas renseignées. Cependant, alors que ce dernier exploite un iGPU Radeon 820M, son successeur hérite d’un Radeon 840M selon le logiciel. En conséquence, il profiterait de 4 unités de calcul RDNA 3.5 plutôt que 2.
Tel qu’exposé au premier paragraphe, il est assez évident que cette gamme serait officialisée début janvier. Quant aux premiers ordinateurs portables équipés de Ryzen 400, ils verraient le jour au cours du premier trimestre 2026.
|Processeur
|Ferment
|Config CPU (Zen 5/5c)
|iGPU
|NPU
|Ryzen AI 9 HX 470
|Gorgon Point
|12C/24T
|890M (16 unités d’exécution)
|XDNA2 55+ TOPS
|Ryzen AI 9 465
|Gorgon Point
|10C/20T
|880M (12 unités d’exécution)
|XDNA2 55+ TOPS
|Ryzen AI 7 450
|Gorgon Point2
|8C/16T
|860M (8 unités d’exécution)
|XDNA2 55+ TOPS
|Ryzen AI 5 430
|Gorgon Point2
|4C/8T
|840M (4 unités d’exécution)
|XDNA2 55+ TOPS
Vient ensuite le Ryzen 7 9850X3D. Un processeur, mais trois indiscrétions. La première remonte à la fin novembre. Elle impliquait directement AMD, avec un enregistrement prématuré de ladite puce sur le site (l’entrée est désormais 404, mais vous voyez le principal sur le X d’Olrak29).
November 30, 2025
Quelques jours plus tard, le même divulgateur dénichait ce Ryzen 7 9850X3D dans un manifeste d’expédition. Le document révélait un TDP conformiste de 120 W.
Hello, 9850X3D pic.twitter.com/ZzoHOFNaVD— Gray (@Olrak29_) December 4, 2025
|Modèle
|Cœurs / Architecture
|Fréquence max
|Cache L3
|TDP
|Ryzen 9 9950X3D2*
|16 × Zen 5
|5,6 GHz
|192 Mo
|200 W
|Ryzen 9 9950X3D
|16 × Zen 5
|5,7 GHz
|128 Mo
|170 W
|Ryzen 9 9950X
|16 × Zen 5
|5,7 GHz
|64 Mo
|170 W
|Ryzen 9 9900X3D
|12 × Zen 5
|5,5 GHz
|128 Mo
|120 W
|Ryzen 9 9900X
|12 × Zen 5
|5,6 GHz
|64 Mo
|120 W
|Ryzen 7 9850X3D*
|8 × Zen 5
|5,6 GHz
|96 Mo
|120 W
|Ryzen 7 9800X3D
|8 × Zen 5
|5,2 GHz
|96 Mo
|120 W
|Ryzen 7 9700X
|8 × Zen 5
|5,5 GHz
|32 Mo
|65 W
|Ryzen 5 9600X
|6 × Zen 5
|5,4 GHz
|32 Mo
|65 W
|Ryzen 5 9600
|6 × Zen 5
|5,2 GHz
|32 Mo
|65 W
Enfin, Olrak29 toujours a dépisté deux entrées Geekbench impliquant des cartes mères Colorful et MaxSun B850. Elles exposent une puce Granite Ridge à 8 cœurs et 16 threads dotée de 96 Mo de cache L3, d’une fréquence de base de 4,7 GHz et de 5,6 GHz en boost avec la Colorful ; des valeurs conformes aux précédentes spéculations et fuites. Les résultats obtenus ne reflètent, au mieux, qu'une légère amélioration en ST par rapport au Ryzen 7 9800X3D. Celui-ci a des moyennes de 3 334 et 18 335 points.
9850X3D GB6https://t.co/rVt2TWdaA0 5.6 GHz https://t.co/RcPxB7aznS 5.4 Ghz— Gray (@Olrak29_) December 5, 2025