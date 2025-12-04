NVIDIA enterre Pascal et Maxwell, mais ressuscite le PhysX 32 bits sur les RTX 50

NVIDIA vient de déployer ses pilotes Game Ready branche 590 pour Windows, les GeForce Game Ready 591.44 WHQL. Conformément à l’avertissement affiché sous Linux en juillet, le passage à cette dizaine (en vigueur sur ces systèmes depuis le 2, via la 590.44.01 | BETA), met officiellement fin au support des GeForce GTX 10 et GTX 900, alias Pascal et Maxwell, sous Windows (la version 581.80 WHQL de novembre les perfusait toujours). Dans le même temps, elle rétablit partiellement la prise en charge de l’accélération PhysX en 32 bits pour les GeForce RTX Blackwell.

La bise à Pascal et à Maxwell

Nous vous épargnons les mises à jour relatives aux jeux. Elles portent principalement sur du Game Ready pour Call of Duty: Black Ops 7 et Battlefield 6. Les pilotes corrigent aussi divers bogues susceptibles d’apparaître dans des titres tels que Counter-Strike 2 ou Like a Dragon: Infinite Wealth, ou dans des applications comme Adobe Premiere Pro. Libre à vous de consulter les notes de version complètes ici.

Revenons sur les deux sujets précités. Cette branche 590, inaugurée sous Linux, délaisse donc les GeForce GTX 10 et GTX 900 ainsi que la carte TITAN basée sur l’architecture Volta, unique GPU desktop de cette lignée. Toutes ces références ne sont plus répertoriées dans le changelog officiel. La liste est désormais bornée par Turing, tant pour les références desktop que laptop. Nous retrouvons la GTX 1630 en queue de peloton pour les premières ; la GeForce MX 450 pour les secondes. Bien sûr, la fin des mises à jour Game Ready ne signifie pas la fin du support tout court. NVIDIA continuera de fournir des mises à jour de sécurité pour les correctifs critiques.

Les différentes générations de GPU NVIDIA pour vous repérer :

Génération Séries clés Support Game Ready Année de sortie Fermi GeForce 400, 500 Fini 2010 Kepler GeForce 600, 700 Fini 2012 Maxwell GeForce 700 (tardives), 900 Fini 2014 Pascal GeForce série 10 Fini 2016 Volta TITAN V Fini 2017 Turing GeForce série 16, RTX 20 Maintenu 2018 Ampere GeForce RTX 30 Series Maintenu 2020 Ada Lovelace GeForce RTX 40 Series Maintenu 2022 Blackwell GeForce RTX 50 Series Maintenu 2025

PhysX. It’s back.

D’autre part, avec un délai de quelques mois, l’entreprise vient jouer les pompiers pour éteindre la polémique qu’avait allumée l’abandon de la prise en charge 32 bits pour CUDA ; une affaire qui remonte à février. Cette déréliction avait rendu les GeForce RTX 50 impotentes — en tout cas nettement moins performantes que les anciennes générations — dans certains jeux gorgés d’effets PhysX bénéficiant d’une accélération GPU (sauf à passer en SLI multigénérationnel !). NVIDIA dit avoir entendu les doléances de la communauté et annonce que le nouveau pilote ajoute une prise en charge pour les jeux PhysX les plus joués par les utilisateurs GeForce. En voici la liste :

Alice: Madness Returns

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Batman: Arkham City

Batman: Arkham Origins

Borderlands 2

Mafia II

Metro 2033

Metro: Last Light

Mirror’s Edge

La prise en charge de Batman: Arkham Asylum est prévue pour la première partie de l’année 2026.

Enfin, finissions par une dernière note qui concerne les développeurs. Jusqu’alors, les pilotes prenaient encore en charge les applications utilisant d’anciens presets NVENC et d’anciens modes de contrôle du débit. La branche R580 sera la dernière à les supporter. À partir de R590, cette compatibilité disparaît : toute application reposant sur ces anciens presets cessera de fonctionner après la mise à jour. Pour éviter cela, il faut passer au Video Codec SDK 10.0 ou supérieur, adopter les nouveaux presets et modes de contrôle du débit, et suivre le guide de migration fourni dans le SDK.