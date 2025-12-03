La ligne grand public de SSD et de RAM Crucial sacrifiée sur l’autel de l’IA

Micron a annoncé l’arrêt de son activité grand public via Crucial, dans le monde entier d’ici la fin du deuxième trimestre fiscal, lequel s’achève en février 2026. Autrement dit, les produits liés à la mémoire et au stockage estampillés Crucial disparaîtront des rayons d’ici quelques mois. En cause, un repositionnement assumé sur le marché professionnel de l’intelligence artificielle.

Privilégier un marché plus rentable et à plus forte croissance

Les SSD et kits DRAM Crucial continueront d’être expédiés via les canaux grand public d’ici là, et Micron précise que le service après-vente et la prise en charge sous garantie resteront assurés pour les produits existants.

Sumit Sadana, vice-président exécutif et Chief Business Officer de Micron Technology :

La croissance du data center portée par l’IA a entraîné une forte hausse de la demande en mémoire et en stockage [et une augmentation des prix]. Micron a pris la difficile décision de se retirer de l’activité grand public Crucial afin d’améliorer l’approvisionnement et le soutien à nos clients les plus importants et stratégiques dans des segments à plus forte croissance. Grâce à une communauté de passionnés, la marque Crucial est devenue synonyme de leadership technique, de qualité et de fiabilité pour des produits mémoire et stockage de pointe. Nous souhaitons remercier nos millions de clients, nos centaines de partenaires et tous les membres de l’équipe Micron qui ont soutenu l’aventure Crucial au cours des 29 dernières années.

La suite du communiqué précise que « cette décision reflète l’engagement de Micron dans la transformation en cours de son portefeuille et l’alignement de son activité sur des vecteurs de croissance structurelle et rentable dans la mémoire et le stockage. En se concentrant sur les segments professionnels et commerciaux essentiels, Micron ambitionne d’améliorer ses performances à long terme et de créer de la valeur pour ses clients stratégiques comme pour ses parties prenantes ».

Nous n’avons pas réussi à trouver des données fiables et récentes sur les parts de marché de Crucial pour les deux produits précités sur le segment grand public. Ce n’était clairement pas l’entreprise leader, mais ses solutions représentaient souvent des alternatives intéressantes en entrée de gamme. Parmi le trio de SSD qui équipe notre ordinateur, il y a d’ailleurs un Crucial (l’antique M500). Et sur le Comptoir, nous testions le Crucial T710 pas plus tard qu’en juillet dernier.

Concernant la RAM, un détaillant tel que TopAchat compte 12 références DDR5 Crucial sur ses 520 articles. Trois de ces kits ont toutefois le sésame « meilleure vente ». En gardant à l'esprit que la DDR5 atteint des prix stratosphériques : nous parlons ici de kits Crucial Pro vendus 379,99 euros (2 x 16 Go) et 619,99 euros (2 x 32 Go). Quoi qu'il en soit, c’est indéniablement une perte majeure de l’une des marques de mémoire et de SSD les plus connues du grand public depuis près de trois décennies.