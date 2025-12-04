RTX 5090 ROG Matrix : Ã©dition limitÃ©e, mais expÃ©ditions bloquÃ©es Ã  cause d'un dÃ©faut

En aoÃ»t dernier, Asus fÃªtait ses 30 ans de GPU en dÃ©voilant son fer de lance : la ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090 30th Anniversary Limited Edition. Une carte en Ã©dition limitÃ©e donc (1 000 exemplaires), sur laquelle der8auer avait toutefois pu se pencher. Le 24 novembre, la marque a finalement commercialisÃ© cette rÃ©alisation. De nouveau, le YouTubeur allemand Ã©tait mis Ã contribution dans une vidÃ©o titrÃ©e The Worldâ€™s Fastest Gaming GPU for $4000 (vous la trouverez en fin d'article).

Malheureusement, dix jours plus tard, tout ne sâ€™est pas dÃ©roulÃ© comme prÃ©vu. Cette Asus GeForce RTX 5090 ROG Matrix Platinum, affichÃ©e comme une nouveautÃ© Ã 4 399,99 euros tant chez LDLC que chez TopAchat, est en rupture de stock partout. Cette pÃ©nurie ne serait toutefois pas le fruit dâ€™un engouement inattendu d'une foule de clients prÃªts Ã dÃ©bourser pour un GPU une somme qui, en France, correspond quasiment au revenu mÃ©dian mensuel dâ€™un couple avec deux enfants de moins de 14 ans selon lâ€™INSEE (4 508 euros par mois ; 2 147 euros pour une personne seule). Non, le ferment de ce rendez-vous manquÃ© serait liÃ© Ã un Â« problÃ¨me de qualitÃ© Â».

Rupture mais zÃ©ro avis, c'est louche.

Une fÃªte dâ€™anniversaire gÃ¢chÃ©e !

Câ€™est ce que rÃ©vÃ¨lent plusieurs tÃ©moignages sur les forums ASUS ROG. Des acquÃ©reurs manquÃ©s, dÃ©Ã§us de ne pouvoir mettre la main sur la prÃ©cieuse carte, font Ã©tat dâ€™un mail envoyÃ© par leur dÃ©taillant. En voici la teneur :

Je vous contacte au sujet de votre commande de la ASUS GeForce RTX 5090 32 GB ROG Matrix Platinum 30th Anniversary Edition. Malheureusement, nous avons Ã©tÃ© informÃ©s par ASUS quâ€™un problÃ¨me de qualitÃ© a Ã©tÃ© identifiÃ© sur ce modÃ¨le en particulier. En consÃ©quence, nous ne sommes pas en mesure de livrer la carte comme prÃ©vu. ASUS travaille actuellement sur une version de remplacement dÃ©pourvue de ces problÃ¨mes, mais aucune date estimÃ©e de disponibilitÃ© nâ€™est connue pour le moment. Nous comprenons parfaitement quâ€™il sâ€™agisse dâ€™une situation regrettable, mais elle est malheureusement totalement indÃ©pendante de notre volontÃ©.

L'expression quality issue est une formulation vague ; elle ne dÃ©crit pas explicitement un dÃ©faut de fabrication. En consÃ©quence, elle peut tout aussi bien renvoyer Ã une imperfection superficielle (esthÃ©tique ou dâ€™Ã©tiquetage) quâ€™Ã une dÃ©faillance matÃ©rielle plus sÃ©rieuse. Au moment oÃ¹ nous Ã©crivons, ASUS nâ€™a fait aucune dÃ©claration publique ni adressÃ© de communiquÃ© Ã la presse. La page officielle de cette ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090 ne comporte aucun avis, alerte ou rappel. Elle affiche toujours fiÃ¨rement la mention Built on Legacy. Performance Perfected en en-tÃªte.

On peut donc le dire, câ€™est, pour lâ€™instant, une fÃªte dâ€™anniversaire ratÃ©e. Vous avez tout de mÃªme ci-dessus la vidÃ©o de der8auer Ã©voquÃ©e. Enfin, rappelons que cette carte nâ€™est pas la RTX 5090 la plus onÃ©reuse de la marque taÃ¯wanaise : ce titre revient Ã celle en or massif, dont la quantitÃ© de mÃ©tal vaut Ã elle seule un demi-million dâ€™euros. Sarcophage luxueux qui met la puce Ã lâ€™abri de toute dÃ©cote, et qui lui fera mÃªme prendre de la valeur. EspÃ©rons simplement pour son dÃ©tenteur quâ€™il nâ€™y a pas de dÃ©faut de fabrication ; pour ses hÃ©ritiers, que ce nâ€™est pas du toc.