Lâ€™oracle Steam dÃ©crypte les setups gaming dâ€™aoÃ»t 2025

Le rapport du JPR relatif aux cartes AIB nous a incitÃ© Ã jeter un Å“il Ã la derniÃ¨re enquÃªte Steam sur le matÃ©riel â€” celle dâ€™aoÃ»t, mise en ligne rÃ©cemment. Notre prÃ©cÃ©dent regard sur ces statistiques remontait Ã dÃ©but juin ; elles portaient donc sur les donnÃ©es de mai 2025. La GeForce RTX 5060 Ti venait alors de faire son apparition dans la base de donnÃ©es de Valve.

CPU 6 cÅ“urs et RTX XX60

Trois mois plus tard, il nâ€™y a pas eu de gros bouleversements. La GeForce RTX 4060, qui avait momentanÃ©ment pris la tÃªte du classement des GPU en dÃ©but dâ€™annÃ©e mais Ã la suite de ce qui ressemblait alors Ã une fraude, a retrouvÃ© ce rang, cette fois de maniÃ¨re plus lÃ©gitime. Elle progresse tout de mÃªme de 0,46 point en un mois, soit la plus forte progression. Le trio de tÃªte se joue dans un mouchoir de poche, avec seulement 0,23 point dâ€™Ã©cart entre la GeForce RTX 4060 (4,85 %) et la troisiÃ¨me, sa variante laptop (4,62 %). Entre les deux, la GeForce RTX 3060, avec 4,79 %.

Accessoirement, tout le trio est en progression, ce qui montre que la carte Ampere a toujours la cÃ´te. Outre la reprÃ©sentante Ada Lovelace susmentionnÃ©e, les deux autres plus importantes progressions dâ€™aoÃ»t impliquent des cartes graphiques Blackwell. Sans surprise, ce sont les GeForce RTX 5060 et RTX 5060 laptop. Dans l'ensemble, le top 10 (et mÃªme le top 11) des cartes graphiques les plus populaires ne comporte que des GeForce.

Il faut se limiter aux systÃ¨mes Vulkan ou DirectX 12 pour trouver une trace de la Radeon RX 9070. Au sein du premier Ã©cosystÃ¨me, elle pÃ¨se 0,20 %. Ã‰trangement, pas de trace de la RX 9070 XT (peut-Ãªtre que Steam ne distingue pas les deux dans ce cas), mais une mention de la Radeon RX 9070 GRE Ã 0,02 %. Avec le second critÃ¨re, ces parts chutent respectivement Ã 0,1 % et 0,01 %. Sous Linux, les Radeon RX 9070 XT / 9070 GRE / 9070 apparaissent comme une seule entitÃ©. Elles reprÃ©sentent 1 % des systÃ¨mes sondÃ©s. ApparaÃ®t aussi la Radeon 9060 XT Ã 0,32 %.

Ceci dit, le paysage global pour les GPU nâ€™Ã©volue guÃ¨re. Grosso modo toujours trois systÃ¨mes sur quatre sont Ã©quipÃ©s dâ€™une carte NVIDIA.

Du cÃ´tÃ© des CPU, la lente dÃ©gradation des Core au profit des Ryzen sâ€™est stabilisÃ©e. Intel a mÃªme repris un peu de terrain, en regagnant 0,3 point par rapport au mois de juillet. C'est dÃ©sormais un rapport 59-41 ; câ€™Ã©tait 68-32 en mars 2024.

Par ailleurs, Windows 11 nâ€™a progressÃ© que de 0,39 point. Ã€ moins de deux mois de la fin du support de Windows 10, encore 35,08 % des utilisateurs Steam sont toujours sous cette version.

Notons aussi que la catÃ©gorie Â« plus de 1 To Â» pour le stockage progresse de 1,31 %, atteignant 53,64 %. Les portions 100 Go Ã 499 Go (que Steam distingue en deux tranches, 100 Ã 249 Go et 250 Ã 499 Go) reculent. Ã€ ce propos, il serait peut-Ãªtre temps dâ€™ajouter des segments au-delÃ de 1 To, ou encore de distinguer SSD et HDD.

Pour rÃ©sumer, en aoÃ»t 2025, le PC typique du joueur Steam exploite un CPU 6 cÅ“urs, possÃ¨de 16 Go de RAM, plus de 1 To de stockage et une carte graphique NVIDIA RTX avec 8 Go de VRAM. Enfin, le 1080p reste la norme, le 2160p lâ€™exception avec seulement 4,59 % dâ€™Ã©lus (20,19 % jouent tout de mÃªme en 1440p).