Test • MSI RTX 5060 Ti Gaming TRIO OC
————— 29 Octobre 2025
Initialement introduite pour occuper la partie haute du segment intermédiaire (sic) du marché des cartes graphiques, la RTX 5060 Ti se retrouve parfois poussée malgré elle — et un peu grâce à la magie du marketing — dans la gamme supérieure. C’est justement le cas de la GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming Trio OC qui nous intéresse aujourd’hui : ce modèle représente l’offre custom la plus élaborée de MSI, portée par un design thermique surdimensionné et une conception interne haut de gamme. De quoi justifier la « prime à la performance » facturée par le constructeur qui vient quasiment placer cette 5060 Ti premium au niveau des GeForce RTX 5070 les plus abordables ?
|1 • Préambule
|2 • La carte
|3 • Recette
|4 • Au four !
|5 • Soupe à dB & verdict