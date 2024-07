AMD reporte la sortie des Ryzen 9000 en raison d'un défaut qualité

no ragotz

Contrairement au gouvernement français qui assure que tout sera prêt à temps pour le début des JO Paris 2024 (qui ont de fait, déjà débuté) – y compris l’Arena Champ-de-Mars, dont le dojo doit accueillir les épreuve de judo – AMD ne livrera pas ses processeurs Ryzen 9000 desktop, nom de code Granite Ridge, dans les temps : l’entreprise a annoncé un report de quelques jours, par « mesure de précaution ».

Il vous fait envie ce Ryzen 9 9950X ? Eh bien, vous ne l'aurez pas le 31 juillet finalement © Adam Patrick Murray / Foundry via PCWorld

Les Ryzen 9 en dernier

Les quatre Ryzen Zen 5 susmentionnés devaient être disponibles à partir du 31 juillet. Finalement, les Ryzen 7 9700X et Ryzen 5 9600X sortiront le 8 août. Il faudra être un peu plus patient pour mettre la main sur les Ryzen 9 9950X et Ryzen 9 9900X ; leur commercialisation est prévue pour le 15 août.

La raison de ce rapport avancée par AMD ? La nécessité de remplacer certains Ryzen par de nouvelles unités. Voici la déclaration officielle de l’entreprise, traduite ; elle émane de Jack Huynh, le vice-président senior et directeur général du groupe commercial Informatique et technologies graphiques d’AMD :

Nous apprécions l'enthousiasme suscité par les processeurs de la série Ryzen 9000. Lors des vérifications finales, nous avons constaté que les unités de production initiales qui ont été expédiées à nos partenaires de distribution ne répondaient pas à nos attentes en matière de qualité. Par mesure de précaution et afin de garantir une qualité optimale à tous les utilisateurs de processeurs Ryzen, nous travaillons avec nos partenaires de distribution pour remplacer les unités de production initiales par de nouvelles unités. Par conséquent, il y aura un court délai dans la disponibilité au détail. Les processeurs Ryzen 7 9700X et Ryzen 5 9600X seront mis en vente le 8 août et les processeurs Ryzen 9 9950X et Ryzen 9 9900X le 15 août. Nous sommes fiers d'offrir une expérience de haute qualité à tous les utilisateurs de Ryzen, et nous sommes impatients de voir nos fans vivre une expérience formidable avec la nouvelle série Ryzen 9000.

Paul Alcorn de Tom’s Hardware US a obtenu quelques informations supplémentaires. Selon ses sources, l’entreprise a identifié une défaillance au cours du processus de test, lors de la phase de packaging. La nature exacte de celle-ci n’est pas connue. Notre confrère précise qu’une première cuvée de processeurs Ryzen 9000 affectés a déjà été livré à quelques détaillants et partenaires OEM / ODM. En conséquence, AMD organise un rappel.

Plus précisément, une source interne a stipulé que la société « a identifié un problème dans son processus de test du packaging pour les processeurs de la série Ryzen 9000, susceptible d’entraîner l'arrivée sur le marché d'un petit nombre de produits qui ne répondent pas à ses normes de qualité ».

L’individu a néanmoins ajouté que ce désagrément ne nécessitait pas une nouvelle conception ou une nouvelle configuration du silicium Ryzen 9000 et qu'il n'entraînerait pas de modifications des spécifications déjà définies pour les différents modèles. A priori, AMD souhaite repasser au crible certaines puces, afin de renvoyer ensuite les modèles répondant à ses exigences dans les circuits de vente.

Bref, sur la base de ces quelques bribes d’information, il nous semble qu’il s’agit d’avantage d’un manquement lors du processus de contrôle de fabrication que d’un défaut avéré des Ryzen 9000 ; et cette contrevenance serait donc intervenue lors de la phase d’emballage.

À partir de ce postulat, difficile de blâmer la décision d’AMD. « Prudence est mère de sûreté », askip. L’entreprise ne souhaite vraisemblablement pas vivre les mêmes déboires qu’Intel avec ses processeurs Raptor Lake / Raptor Lake Refresh. Gageons que nous aurons plus de détails sur les véritables motifs de ce report dans les prochains jours.