NVIDIA signe un 2nd trimestre monstrueux (et record, of course) !

Trimestre bouclé, résultats annoncés et NVIDIA peut se vanter d'avoir signé un nouveau trimestre absolument record avec un chiffre d'affaires de 6,507 milliards de dollars ! Un nouveau sommet et accessoirement une croissance de « seulement » 68,3 % depuis la même période l'année dernière, et 11 % par rapport au trimestre précédent ! 3 segments en particulier se sont distingués durant ce trimestre, gaming, visualisation pro (+156 % et + 40 %) et data center (+35 % et + 16 %).

Sans surprise, le marché des joueurs reste la source principale de revenu de NVIDIA, grâce à une demande « sans précédent » selon le constructeur. En dépit des prix pratiqués depuis leur lancement, les RTX 30 rencontrent un succès phénoménal et continuent à s'arracher des étalages, à tel point que NVIDIA aurait vendu la totalité des GPU fabriqués lors de ces derniers mois. Au passage, le Caméléon spécifie aussi que 80 % des GPU Ampere qui ont été livrés pendant ce trimestre furent des puces LHR (Low Hash Rate) et affirme que la vaste majorité des RTX vendues ces 3 derniers mois se sont ainsi bel et bien retrouvés entre les mains de vrais joueurs. Néanmoins, une dernière mise à jour de NBMiner permettrait d'offrir un boost de 35 % au hashrate d'une RTX 3060 Ti LHR et si ce type de contournement venait à se démocratiser, l'ont pourrait bien vite se retrouver à la case départ.

En parallèle, NVIDIA en a aussi vendu pour 266 millions de $ de cartes CMP, contre 150 millions au trimestre précédent. Mais avec la chute de la profitabilité du minage de l'Ethereum en particulier, le constructeur pense que ces ventes vont prochainement s'effondrer, avec un impact négatif aussi sur ses livraisons de cartes RTX (preuve que les mineurs ont continué à s'en servir malgré tout).

Du côté des pros, où circulent maintenant depuis des mois des cartes Ampere telles que l'A100, l'A40 et la RTX A6000, la profitabilité a évidemment aussi été au rendez-vous et meilleure que jamais, peu surprenant compte tenu des tarifs pratiqués sur ces segments et d'une demande qui n'a jamais été aussi forte.

On se dirige maintenant vers le troisième trimestre, la période traditionnellement la plus profitable de l'année pendant laquelle les constructeurs préparent entre autres la période des fêtes, et passent donc des commandes plus importantes. De ce fait, NVIDIA anticipe un chiffre d'affaires de 6,80 milliards de $ et une marge de 65,2 %. Finalement, sachez aussi que le constructeur est d'avis que l'approvisionnement en GPU restera très largement tendu pour la majorité de l'année 2022, mais qu'il fera le nécessaire pour assurer la continuité de sa croissance. Chouette.