Gamme mobile Nova Lake : petite hausse de cœurs CPU en perspective

C’est acté depuis des mois, Intel va continuer à proposer deux grandes familles de Core avec les gammes Panther Lake et Nova Lake. À l’instar des Arrow Lake actuels, cette dernière gamme a toutefois vocation à servir à la fois sur la plateforme laptop et la plateforme destkop (contrairement aux Panther Lake — ou aux Lunar Lake pour la génération actuelle). Le divulgateur Jaykihn, qui s’est bâti une solide réputation, a dévoilé plusieurs configurations mobiles de Nova Lake. Elles s’organisent autour des variantes habituelles HX, H et U, chacune ciblant différentes catégories d'ordinateurs portables.

© Intel

Nova Lake pour ordinateurs portables, de 6 à 28 cœurs CPU

Au sommet, la variante Nova Lake-HX autoriserait jusqu'à 8 cœurs P, 16 cœurs E et quatre cœurs LP-E à faible consommation, soit un total de 28 cœurs CPU. Pour la partie graphique, ce serait un très modeste iGPU Xe3 quadricœur ; de telles puces seraient pensées pour collaborer avec un dGPU. Notez qu’un autre leaker, RubyRapids, a précisé que Nova Lake mobile n'utiliserait pas deux tuiles de calcul, contrairement aux déclinaisons pour PC de bureau (le vaisseau amiral Nova Lake-S aurait 52 cœurs CPU).

8+16+4+4Xe = NVL-HX.



Mobile doesn't need dual compute tiles. — Ruby_Rapids (@RubyRapids) August 9, 2025

La gamme Nova Lake-H culminerait à 16 cœurs CPU (quatre cœurs P, huit cœurs E et quatre cœurs LP-E). Elle proposerait en revanche jusqu'à 12 cœurs GPU Xe3. Enfin, les Nova Lake-U auraient un nombre maximal de huit cœurs CPU (4P+4LP) et de quatre cœurs Xe3 pour l'iGPU. Dans le bas de tableau, un modèle 2P+4LP, avec seulement deux cœurs Xe3, serait également planifié. Il se positionnerait comme un processeur Wildcat Lake — voire comme un successeur de cette plateforme qui reste énigmatique pour le moment.

Ces conceptions présentent certaines similitudes avec les puces Panther Lake-H précédemment divulguées. Cependant, les micro-architectures différeront. Les tableaux ci-dessous vous permettront d’y voir plus clair. Pour mémoire, l'Ultra 9 285HX embarque 24 cœurs CPU (8 + 16) et 4 Xe-cores.

Intel Core Ultra 400 P-cores E-cores LP-cores iGPU Archi Coyote Cove Arctic Wolf Arctic Wolf Xe3-LP Nova Lake-AX* 8 16 4 48 Nova Lake-HX 8 16 4 4 Nova Lake-H 4 8 4 12 Nova Lake-H 4 8 4 4 Nova Lake-U 4 Aucun 4 4 Nova Lake-U 2 Aucun 4 2

Intel Core Ultra 300 P-cores E-cores LP-cores iGPU Archi Cougar Cove Darkmont Skymont Xe3-LP Panther Lake-H 4 8 4 12 Panther Lake-H 4 8 Aucun 4 Panther Lake-H 4 8 4 4 Panther Lake-U 4 Aucun 4 4 Panther Lake-U / Wildcat Lake 2 Aucun 4 2

Nova Lake Mobile



2+0+4+2

4+0+4+4

4+8+4+4

4+8+4+12

8+16+4+4 — Jaykihn (@jaykihn0) August 9, 2025

Quelques mots sur les Nova Lake-AX, mentionnés par certains confrères. Ce seraient principalement des déclinaisons HX de Nova Lake, armées de 28 cœurs CPU, et dotées d’un iGPU atrophié, avec carrément 48 cœurs Xe3. Les contre-mesures d’Intel aux puissants Strix Halo d’AMD en somme. Vous l’aurez constaté, la fuite traitée ici n’en fait pas cas ; de précédents rapports ont aussi suggéré une annulation de cette série. Pour l’instant, mieux vaut ne pas parier dessus.

Comme toujours, prenez ces données préliminaires avec circonspection. Indépendamment de la fiabilité de la source, Nova Lake n’est pas prévue avant fin 2026, donc les plans d’Intel peuvent changer d’ici là. La gamme Panther Lake doit par contre faire ses débuts dans le courant de l’année.