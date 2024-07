NVIDIA mitonne une carte graphique RTX 30 affublée d’un GPU Ada Lovelace

Une fois n’est pas coutume, en ce vendredi 26 juillet, les regards ne sont pas baissés vers un smartphone greffé aux creux d'une main, mais plutôt dirigés vers le ciel de Paris (spoil : la probabilité d'averses est très élevée). Notre petite GeForce RTX 3050 du jour aura bien du mal à voler la vedette à l’inconnu(e) qui allumera la vasque olympique ; mais entre trois incendies d'équipements SNCF, une cérémonie et quelques gouttes de pluie, sachez que NVIDIA prépare une nouvelle carte graphique laptop déjà médaille d'or du travestissement : la GeForce RTX 3050 A.

Mariage d'Ampere et d'Ada

De prime abord, cette référence, dénichée au sein de la base de données PCI-ID, n’a rien d’extraordinaire. Il existe une GeForce RTX 3050 laptop, ainsi qu’une RTX 3050 Ti. Sa particularité est à chercher du côté de l’AD106M : cette carte troquerait le GPU GA107 Ampere qui équipe les deux références susmentionnées par l’AD106, autrement dit un GPU Ada Lovelace. Cette puce arme notamment la GeForce RTX 4060 Ti desktop — référence que nous avons jaugée à travers la version Dual d'Asus, ainsi que la GeForce RTX 4070 laptop.

Pensez un peu à notre dilemme : fallait-il ranger cette image dans le dossier Ada Lovelace, ou dans le dossier Ampere ?!

Doter une carte graphique d’ancienne génération d’un GPU issu de la dernière lignée architecturale peut surprendre, mais n’est pas une pratique inédite. La GeForce RTX 2050 laptop, dont la série 200 à laquelle elle appartient suppose l’architecture Turing, mobilise un GA107, donc un GPU Ampere (c’est aussi le cas de la MX570). Par rapport à la RTX 2060 laptop, la RTX 2050 bénéficie ainsi d’un nœud de gravure plus perfectionnée (8 nm au lieu de 12 nm). Elle se paye également le luxe d’avoir plus de cœurs CUDA (2048 contre 1920). Le salut de la RTX 2060 face à sa petite sœur dans les jeux est néanmoins assuré par une quantité de VRAM supérieure exploitée via un bus plus large, ainsi que par plus de jus. Malgré tout, par rapport à la RTX 3050 latpop, la RTX 2050 restait une option viable, en particulier avec un TDP limité.

Les spécifications de la GeForce RTX 3050 A sont inconnues à ce stade. Sur le papier, l’AD106 autorise plus de cœurs que l’AD107 de la RTX 4050 laptop (jusqu’à 36 multiprocesseurs de flux contre un maximum de 24 pour l’AD107) ; à plus forte raison que le GA107 (20 SM). Enfin, la gravure en 4 nm de TSMC offre des gains notables en matière d’efficacité énergétique par rapport au 8 nm de Samsung. Bref, nous sommes curieux de découvrir comment cette RTX 3050 A se positionnera face aux RTX 3050 et RTX 4050 existantes. Bien sûr, la différence avec la RTX 2050 est que cette dernière n'a pas de jumelle Turing.

Le tableau ci-dessous caractérise les trois dernières générations de RTX laptop :