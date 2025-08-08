Les SSD aussi ont droit à leur écran, estime Thermalright

Lors de l’édition 2025 du Computex, nous avons découvert que les fabricants s’étaient mis en tête d’intégrer des écrans sur tous les composants, y compris sur des barrettes mémoire. Avec un peu de retard, Thermalright suit cette tendance en faisant évoluer son HR-10 2280 PRO, un refroidisseur de SSD.

Noir ou blanc, mais avec écran !

Nous n’avions jamais parlé de cette gamme HR-10 jusqu’ici. Rien de grave, d'autant qu'elle s'inscrit dans la lignée de celle des HR-9. Jusqu’à présent, Thermalright proposait seulement deux modèles, et trois versions au total : le HR-10 2280 et le HR-10 2280 PRO, lequel se décline aussi dans une mouture noire, sobrement appelée HR-10 2280 PRO BLACK.

Les acquéreurs peuvent désormais opter pour deux autres moutures, avec les PRO Digital WHITE et PRO Digital BLACK. L’ajout ? Un affichage RGB qui affiche en temps réel quelques données vitales de son hôte NVMe.

Cet ajout a un petit impact sur les dimensions du produit. De 90,3 x 23,7 x 43,8 mm pour les versions basiques, elles passent à 90,3 x 26 x 51 mm pour celles avec écran. Les quatre caloducs de 5 mm de diamètre ne sont pas chamboulés, à l’instar du ventilateur de 30 x 30 x 10 mm qui turbine entre 3 500 et 6 500 tr/min. Celui-ci pousse l'air directement sur le dissipateur thermique afin de maintenir une température idoine.

En blanc, à l'envers

L'écran se positionne sur le dessus du produit. Il peut afficher la température du SSD, son taux utilisation, sa vitesse de lecture séquentielle et sa vitesse d'écriture séquentielle. Quant à l’intérêt d’avoir de telles données affichées sur un SSD à l’intérieur d'un boîtier, à vous de trancher.

Le HR-10 2280 PRO Digital est pour l’instant disponible en Chine au prix de 139 RMB, soit 16,62 euros en conversion. Pas d’info sur une date de sortie sur le vieux continent. En attendant, vous pouvez vous rabattre sur le Thermalright HR10 2280 PRO, sans écran, mais trouvable à moins de 15 euros sur Amazon.