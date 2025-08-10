Un nouveau bébé RDNA 3, cette fois pour le grand public

Peu après avoir ajouté la Radeon PRO W7400 à sa gamme ciblant ce public, AMD a également décliné, et toujours sans clairon, cette référence pour le grand public sous la forme d’une Radeon RX 7400.

Image d'illustration d'un ancien bundle © AMD

Pour du 1080p, selon AMD

Jusqu’ici, la gamme RDNA 3 ne descendait pas plus bas que la Radeon RX 7600. La précédente génération, RDNA 2, proposait pourtant des Radeon RX 6500 et RX 6400.

Avec la nouvelle venue, le plancher est donc désormais au même niveau. En revanche, faute de RX 7500, il y a un étage vide juste au-dessus. Accessoirement, la naissance de cette Radeon RX 7400 donne tort à Scott Herkelman. En août 2023, il avait déclaré, à l’occasion de l’officialisation des Radeon RX 7700 XT et Radeon RX 7800 XT, que l’offre RDNA 3 était alors complète, et qu’il ne fallait plus attendre de nouvelles cartes autres que des éditions spéciales. Difficile de lui en tenir rigueur deux ans plus tard, d’autant que l’individu avait quitté l’entreprise peu après

Mais laissons Scott Herkelman là où il est (nulle part selon sa page LinkedIn ; sans doute juste chez lui) pour nous intéresser à cette Radeon RX 7400. Si vous avez toujours à l’esprit les caractéristiques de la Radeon PRO W7400, vous ne serez pas surpris : ce sont les mêmes. Le principal intérêt de cette référence réside dans son TGP de seulement 55 W ; cette puissance dispense de tout connecteur d’alimentation externe.

Carte graphique GPU Processeurs de flux Configuration VRAM Vitesse mémoire Bande passante mémoire TGP RX 7900 XTX Navi 31 XTX 6 144 24 Go G6 384b 20 Gbit/s 960 Go/s 355 W RX 7900 XT Navi 31 XT 5 376 20 Go G6 320b 20 Gbit/s 800 Go/s 315 W RX 7900 GRE Navi 31 XL 5 120 16 Go G6 256b 18 Gbit/s 576 Go/s 260 W RX 7800 XT Navi 32 XT 3 840 16 Go G6 256b 19,5 Gbit/s 624,1 Go/s 263 W RX 7700 XT Navi 32 XL 3 456 12 Go G6 192b 18 Gbit/s 432 Go/s 245 W RX 7600 XT Navi 33 XT 2 048 16 Go G6 128b 18 Gbit/s 288 Go/s 190 W RX 7600 Navi 33 XL 2 048 8 Go G6 128b 18 Gbit/s 288 Go/s 165 W RX 7400 Navi 33 1 792 8 Go G6 128 bits 10,8 Gbit/s 172,8 Go/s 55 W

Contrairement à ce qu’elle a fait pour la Radeon RX 9600 également introduite récemment, AMD ne communique aucune fréquence dans des jeux pour cette carte RDNA 3. La marque se contente d’écrire : « La carte graphique de bureau AMD Radeon RX 7400 est conçue pour offrir des expériences avancées de jeu et de streaming en 1080p ». Pas non plus de fréquences GPU à vous indiquer, ni de précision sur la prise en charge de plusieurs écrans.

Cette Radeon RX 7400 a été repérée dans un système Dell. Elle collabore avec des Core Ultra 200, jusqu'au Core Ultra 9 285. Elle a sûrement vocation à intégrer des systèmes préconstruits.