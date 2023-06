NVIDIA RTX 4060 : -20 % qu'une 4060 Ti / RX 7600 mais +25 % de la 3060

Voici arrivé le dernier cœur de gamme des RTX Lovelace, depuis son lancement en octobre 2022 avec la RTX 4090. Probablement avancée quelque peu pour ne pas laisser trop de place aux RX 7600, cette RTX 4060 mue par une AD107 s'affiche comme l'entrée de la gamme RTX 4000 avec un MSRP de 329 €. Pour ce tarif, vous obtiendrez donc un AD107 complet, comprenant 3 GPC qui diffèrent de ceux d'AD106 avec seulement 4 TPC au lieu de 6 sur le grand frère. Il en résulte ainsi un cache L2 réduit à 24 Mo.

qui-quoi RTX 4080 RTX 4070 Ti RTX 4070 RTX 4060 Ti RTX 4060 GPU AD103-300 AD104-400 AD104-250 AD106-351 AD107-400 Transit 45,9 milliards / 4N FinFET (5nm) 35,8 milliards / 4N FinFET (5 nm) 22,9 milliards / 4N FinFET (5 nm) 18,9 millards / 4N FinFET (5 nm) Taille du Die 378,6 mm² 294,5 mm² 121,9 mm² 119,1 mm² coeurs CUDA / TMUs / ROPs 9728 / 304 / 112 7680 / 240 / 80 5888 / 184 / 64 4532 / 136 / 64 3072 / 96 / 64 horlogerie base / boost (MHz) 2205 / 2508 2310 / 2610 1920 / 2475 2310 / 2535 1830 / 2460 Sous le capot SP (TFLOPS) 48 40 29 22 15 Bus 256-bit 192-bit 192-bit 128-bit 128-bit Cache L2 64 Mo 48 Mo 32 Mo 24 Mo Gigots (Go) 16 GDDR6x 12 GDDR6x 8 GDDR6 8 GDDR6 Interface PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x8 FDP TGP (W) 320 285 200 160 115 Lancement Novembre 2022 Janvier 2023 Avril 2023 Mai 2023 Juin 2023 Emprunt bancaire 1369 € 899 € 659 € 439 € 329 €

Le titre l'annonçait : par rapport à une 4060 Ti, globalement nous sommes en retrait de -20% sur les performances en rastérisation et en 1080p. Par rapport à la concurrence, on se retrouve à un niveau très équivalent à la RX 7600, et +10 % devant une A770 — des niveaux qui se creusent avec usage du Ray Tracing. Par rapport à la génération précédente, on se retrouve +25 % devant la 3060 et -6 % par rapport à une 3060 Ti. Le tout évidemment avec une efficience énergétique qui bondit, ce qui n'est pas le cas de sa capacité mémoire cantonnée à seulement 8 Go à l'instar de sa grande soeur estampillée Ti, dans un contexte où proposer à minima 12 Go sur de telles cartes n'auraient pas engendré un surcoût dingue et aurait rendu les cartes nettement plus pérennes. Même si ses créateurs se défondront en argumentant que lors de la phase de conception il y a quelques mois, le marché de la GGDR6 était nettement moins favorable.

C'est bien là la principale critique que l'on peut faire à cet AD107, parfaitement segmenté dans la gamme des GPU des verts, des rouges et des bleus, prenant le pas sur sa meilleure concurrente — la RX 7600 — tant que cette dernière reste à son MSRP au travers des fonctionnalités proposées : Ray Tracing, DLSS 3, AV1... En tout cas à supposer que la 4060 se trouve réellement à ce tarif. Reste que, si vous disposez déjà d'une série 3000 ou équivalent en RDNA 2 : ne changez pas.

Pas de FE pour la RTX 4060, alors un joli diag logique en échange

Et sinon, quid des tests sur CDH ? Nous travaillons encore à cette heure sur la transition opérée depuis avril, pour vous proposer un format déjà aperçu dans le passé sur le Comptoir, mais plus au goût du jour et apte à synthétiser votre vision sur un GPU donné et à un instant T. Nous n'avons en revanche pas loisir de gérer ce morceau de manière unique ou même prioritaire, puisqu'il faut avancer sur les autres chantiers propres au site, notamment sur les autres rubriques, et malgré tout vous proposer quelques contenus que nous jugeons pertinents en attendant que l'équipe regrossise ses rangs. Stay tuned.