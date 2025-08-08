Clavier et souris obsolètes ? Microsoft l'envisage pour 2030 !

Dans une vidéo intitulée Microsoft Windows 2030 Vision with David Weston, l’actuel Corporate Vice President of Enterprise & OS Security chez Microsoft esquisse un futur où l’IA serait omniprésente… et où clavier et souris seraient relégués au rang de reliques.

Dans cinq ou dans quinze ans ?

Selon lui, l’usage de ces périphériques pour la saisie de texte deviendra aussi archaïque aux yeux des utilisateurs de demain (enfin, d'au moins 2030) que le DOS ne l’est pour la génération Z aujourd’hui (génération qui rassemble les énergumènes nés entre la fin des années 1990 et le début des années 2010). La souris, vieille de plus de 60 ans et omniprésente depuis quarante ans, serait ainsi menacée. Non pas à cause des interfaces tactiles, mais plutôt du fait de l’essor des agents IA.

Il explique : « Je pense que nous utiliserons moins nos yeux et que nous parlerons davantage à nos ordinateurs. […] Je crois sincèrement que les futures versions de Windows interagiront de manière multimodale. L'ordinateur sera capable de voir ce que nous voyons, d'entendre ce que nous entendons, et nous pourrons lui parler et lui confier des tâches bien plus complexes. »

L’ambition est claire, mais l’adhésion le sera sûrement beaucoup moins. Le clavier et la saisie silencieuse restent aujourd’hui la norme, y compris sur smartphone. Même sur des applications de messagerie instantanée qui prennent très bien en charge les vocaux ou carrément la transcription, la plupart des gens échangent toujours par messages textuels saisis. Autrement dit, ce n’est pas le fruit d’un conservatisme, mais plutôt de raisons pratiques et contextuelles, que celles-ci relèvent de la confidentialité ou simplement de la concentration. Imaginez que chacun s’adresse vocalement à son PC à longueur de journée, tant dans un petit bureau que dans un vaste open space ; ce serait une cacophonie digne d'une dystopie sonore.

Jusqu’ici, toutes les prophètes ayant annoncé la fin du clavier et de la souris ont été désavoués. En 2025, ce combo, loin d’être obsolète, reste le socle de toute interaction productive sur PC. Peut-être que les choses vont changer d’ici cinq ans — mais les commentaires sous la vidéo partagent notre scepticisme. Après, si par Vision 2030, l'interviewé entend ce qu'il adviendra au cours de la prochaine décennie, restons en effet plus nuancés sur l'état de l'informatique en 2039.

Mais soit ; rendez-vous est pris en 2030, pour faire le point dans un article… rédigé au clavier ou dicté à un assistant. Et bien entendu, Microsoft ayant investi largement dans l’intelligence artificielle, rien d’illogique à ce que l’entreprise cherche à imposer cette vision d’un monde dans lequel des AI agentiques transforment notre interaction avec les machines. Toutefois, pas sûr que tous adhèrent à ce dogme et souhaitent êtres libéré par Microsoft des « chaînes » du clavier / souris ; l’affranchissement n’aurait rien d’émancipateur.