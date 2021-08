La plateforme qui succèdera à Alder Lake se nomme Raptor Lake. Intel la désignera comme la 13e génération Core, et elle sera encore différente d'Alder, même si le socket sera le même si on admet que 2 générations occupent un socket chez Intel. Voilà un tableau lancé par AdoredTV, et qui montre comment le géant aurait découpé ses gammes, depuis les puces K 125 W aux basses tensions 35 W. Si aucun nom ne circule, ce sont des configurations qui sont montrées.

Avec Alder, Intel déploiera le mixage type big.LITTLE, avec des coeurs pleine puissance Golden Cove et d'autres plus légers adaptés aux tâches simples Gracemont. Avec Raptor Lake, Golden Cove devrait céder sa place à Raptor Cove, par contre Gracemont devrait perdurer. Raptor ne devrait pas échapper à ce mélange des genres. Regardez le tableau ci-dessous.

Il va falloir digérer la discordance apparente entre le nombre de coeurs apparents et le nombre de threads. Mais la tendance qui se dégage serait la suivante.

• Core-i9 K: 8C Raptor + 16C Grace, 24C/32T, 36 Mo L3, 32EU

• Core-i9: Comme version K, mais TDP 65 W (S) et 35 W (T)

• Core-i7 K: 8C Raptor + 8C Grace, 16C/24T, 30 Mo L3, 32EU

• Core-i7: Comme version K, mais TDP 65 W (S) et 35 W (T)

• Core-5 K: 6C Raptor + 8C Grace, 14C/20T, 24Mo L3, 32EU

• Core-i5: Comme K mais en 65 W, plus un 6C Raptor + 4C Grace, 10C/16T, 21 Mo de L3, 24 EU, en 65 et 35 W

• Core-i3: en S et T, 4C Raptor + 0 Grace, 12 Mo L3, 32EU

• Pentium Gold : en S et T, 2C Raptor + 0 Grace, 6 Mo L3, 16EU

Alder Lake ne devrait pas être bien différent dans le découpage des gammes, hormis la qualité des coeurs pleine puissance Golden Cove. Il faudra voir aussi l'intérêt d'avoir autant de coeurs ARMisés, Intel ayant jugé que ça ne servait à rien d'avoir plus de 8 coeurs et 16 threads classiques, mais a en revanche lardé ses CPU de son chipset graphique, dont il sera bon de juger les performances face à l'offre AMD bien plus en avance en cet instant T.