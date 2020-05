La gueule de bois de l’après-bulle du minage et la correction affichée par la conclusion de l’année comptable 2019 (2018) ne sont désormais plus que de mauvais souvenirs lointains pour l’équipe Jensen, après s’être déjà rassuré en ayant conclu 2019 sur une nouvelle bonne courbe !

Nous sommes maintenant bien avancés en 2020 — année fiscale 2021 pour l’entreprise — et les choses se présentent déjà très bien après un premier trimestre franchement sympathique, même s’il fut un peu moins bon que le précédent, effet saisonnier (et un peu coronavirus ?) oblige, les 3,08 milliards de chiffres d’affaires représentent tout de même une croissance de 39 % sur un an ! Ainsi, tous les chiffres ont par ailleurs pris du poil de la bête, que ce soit du côté de la marge brute ou du revenu net, et les actionnaires ne sont pas à plaindre non plus.

Grâce à ce deuxième tableau, on distinguera aussi quel segment a tiré le plus son épingle du jeu pendant ce premier trimestre. Selon Nvidia, l’impact de la pandémie aurait été négligeable. Sans surprise, le gaming marche toujours très bien, mais c’est le marché datacenter qui a enregistré la progression la plus forte. Ce n’est pas du tout anodin, Nvidia s’y investit plus que jamais et c’est sur ce marché que les marges sont justement les plus juteuses !

À ce propos, le premier trimestre fut important à bien des égards : d’une part la conclusion de l’achat de Mellanox (dont le revenu s’ajoutera à la balance dès le prochain trimestre), de l’autre le lancement de l’architecture Ampere et du premier accélérateur A100 durant une conférence en différé visionnée plus de 3,8 millions de fois sur YouTube (le teasing, ça marche). En gros, il ne faut s’attendre à aucun ralentissement de ce côté-là, bien au contraire !

Le gaming ne sera évidemment pas en reste, mais la famille Turing se promène encore beaucoup trop sans véritable concurrence, surtout là où on aimerait de nouveau la revoir, ce qui ne saurait toutefois plus trop tarder, enfin ! En effet, on anticipe maintenant le duel RDNA2 et GeForce Ampere pour septembre, avec l’espoir renouvelé peut-être d’un duel d’égal à égal ! Il faudra au moins ça pour espérer piquer des parts du marché gaming de la poigne de fer de Nvidia..