Nvidia a donné ses chiffres pour le 4e trimestre de l'année fiscale 2020, qui a un rapport non pas avec le calendrier, mais avec l'année comptable définie par chaque entreprise. Donc pour Q4FY2020, Nvidia a brassé 3,105 milliards de dollars pour n'en garder que 950 millions dans les mains, avec une marge établie à 64.9%. Par comparaison, le trimestre précédent, le CA était à 3,014 milliards de dollars, le bénéfice net à 899 millions et la marge à 63.6%. Le même trimestre l'année d'avant avait été encore moins bon, 2.205 milliards, 567 millions de bénéfices et marge à 54.7%.

Si on fait le point sur la totalité de l'année fiscale, 2020 a vu le caméléon toucher 10,918 milliards de dollars, moins que pour l'année fiscale 2019 où il avait tripoté 11,716 milliards. Le bénéfice est passé de 4,141 milliards en FY2019 à 2,796 milliards en FY2020, c'est moindre, mais la bulle du minage ayant explosé, les ventes reprennent un cycle plus normal. Nvidia a lancé son Geforce NOW, ses portables RTX, pousse pour le support du Raytracing dans les jeux, a créé des supercalculateurs basés sur les GPU dont celui du cloud pour Microsoft Azure et ses 800 Tesla V100, mais qui est petit comparé à celui de l'italien ENI et ses 7280 V100, pousse sur l'IA avec Alibaba et Baidu, a lancé une nouvelle version d'Isaac pour la robotique, a développé l'usage des RT Cores dans les logiciels pros et semi-pros, et a enfin annoncé DRIVE AGX Orin pour les caisses, 7x plus puissant que la génération précédente. La prochaine année sera aussi déterminante, avec Ampere Gaming et Pro. Mais on aura le temps de voir venir !

Nvidia a la santé !