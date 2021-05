Après Intel et AMD, NVIDIA ferme la marche (en ce qui nous concerne) des annonces trimestrielles pour les résultats du premier trimestre de 2021, l'année financière 2022 pour le Caméléon. Comment l'affaire a-t-elle tourné ? À merveille ! Pas besoin d'étaler ici les chiffres, vous les avez ci-dessous joliment détaillés dans notre super fidèle tableau qui nous suit trimestre après trimestre, permettant aussi de prendre du recul sur les chiffres des périodes précédentes et de voir les niveaux de progression. Voilà, la brève pourrait probablement s'arrêter là, mais on en connait au moins un qui n'apprécierait pas trop le geste, alors brodons !

Comme vous pouvez le voir, NVIDA a enregistré des résultats record pour 4 de ses 5 groupes d'activités, l'exception étant l'automobile. Comme toujours, c'est le gaming qui sert de locomotive à la boite. Le commerce des datacenters n'est pas très loin derrière, mais l'écart s'est quelque peu creusé ce trimestre et c'est bien la preuve que la demande a encore une fois été extrêmement forte sur le marché gaming, à tel point qu'on a toujours du mal à voir les GPU passer en stock dans les magasins, et quand ils le font, ils ont déjà tous disparu.

Où vont ces GPU ? Impossible à savoir, même NVIDIA a encore admis qu'il est bien difficile de déterminer l'impact qu'ont eu les mineurs sur ses ventes de GeForce, en dépit de leur rôle jugé "positif", mais maintient que le gaming a explosé et que ce sont d'abord les joueurs qui sont à l'origine de cette croissance. Ce qui semble certain, c'est que le constructeur arrive clairement à vendre tout ce qu'il arrive à faire fabriquer en ces temps où les semiconducteurs de toute nature font l'objet de toutes les convoitises. À ce propos, NVIDIA prédit que l'approvisionnement restera serré pour le restant de l'année, rien de neuf sous le soleil.

On remarquera tout de même que l'annonce officielle sur le site de NVIDIA ne fait à aucun moment mention de l'état des ventes des cartes CMP HX, la gamme spéciale minage. Étrangement, le constructeur a également cessé d'y partager directement les chiffres pour son activité OEM & IP, qui est celle intégrant les ventes directes aux mineurs. On peut évidemment faire le calcul soi-même, mais l'omission semble un peu curieuse. Pour autant, ce n'est pas un secret et le sujet a bien été abordé lors de la parlote trimestrielle. En tout cas, remarquez le joli doublement du résultat depuis le trimestre précédent, coïncidant avec la commercialisation des premières cartes CMP 30HX et 40HX, et dont l'équivalent de 155 millions de dollars ont été liquidés durant cette période selon NVIDIA. C'est donc une affaire qui marche assez bien, tellement que le constructeur prévoit d'en dégager un chiffre d'affaires de 400 millions de dollars au prochain trimestre, période qui sera marquée par la commercialisation des modèles 50HX et 90HX. En voilà un joli bonus !

Rassurez-vous, NVIDIA promet que la production de ces puces - qui profiteraient par ailleurs d'un excellent rendement - n'affecte en rien celle des puces GeForce. On serait curieux d'avoir l'avis de NVIDIA sur le passage de l'Ethereum en Proof-of-Stake d'ici les prochains mois (encore faudra-t-il que ça se fasse vraiment) et de ce que cela pourrait signifier pour l'avenir des cartes CMP. Nul doute qu'il garde la situation bien à l'oeil.

Finalement, pour son second trimestre de l'année, NVIDIA envisage pouvoir générer un chiffre d'affaires brut de 6,30 milliards de dollars. De nouveaux résultats record sont donc logiquement en perspectives !