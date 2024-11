NVIDIA : plus de dollars, moins de GeForce RTX 40

Il y a une dizaine de jours, des informations transmises par Board Channels révélaient la volonté de NVIDIA de faire place nette avant l’arrivée des GeForce RTX 50 Series ; quitte à ce que certaines références soient dès à présent hors stock, et donc condamnées à le rester ad vitam æternam. À l’occasion de la présentation des résultats financiers du troisième trimestre, Colette Kress, directrice financière de l’entreprise, a confirmé cette réalité ; elle a prévenu que le trimestre en cours ne serait sans doute pas aussi bon que celui écoulé pour la branche gaming, du fait de la pénurie de GeForce.

Ne vous en faites pas, NVIDIA n’a pas stoppé la production de GeForce faute de moyens. Au contraire, l’entreprise se porte très bien. La société a généré un chiffre d'affaires trimestriel de 35 milliards de dollars, en hausse de 94 % sur un an. C’est encore mieux pour le bénéfice net ; il a plus que doublé en glissement annuel : 19,3 milliards de dollars (+ 109 %).

Jensen, toujours dans sa cuisine

Sans surprise, NVIDIA amasse essentiellement ses précieux deniers grâce aux centres de données. Ceci dit, comme le montre le diagramme ci-dessous, la branche gaming a également généré des revenus en hausse (3,2 milliards de dollars, soit 15 % de plus que la même période l’année dernière).

$NVDA CFO: "Q3 was a great quarter for Gaming with notebook, console, and desktop revenue all growing sequentially and year-on-year....On Gaming, although sell-through was strong in Q3, we expect fourth quarter revenue to decline sequentially due to supply constraints" pic.twitter.com/lzyqmvwNdI