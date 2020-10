Cette semaine est celle du second GTC 2020, généralement moins réputé que celui du printemps, et dont l'introduction par le PDG Jensen Huang a une fois de plus été filmée dans sa "superbe" cuisine pleine de spatules - oui, c'est clairement devenu une tradition ! C'est dans ce cadre que Nvidia a donc annoncé deux nouveautés pour les professionnels : RTX A6000 et A40. Les deux cartes exploitent un GPU Ampere parfaitement identique au semiconducteur près, il s'agit de la puce GA102, que l'on trouve également sur les RTX 3080 avec 8704 cores et RTX 3090 avec 10496 cores, mais pour les pros elle sera complète avec tous ses 84 SM et 10752 CUDA cores pleinement actifs !

Nouveau flagship de son segment, la RTX A6000 est une carte graphique orientée station de travail pour de la visualisation professionnelle, elle succède aux Quadro RTX 8000/6000 de la génération Turing, mais sans en reprendre le nom. En effet, au même titre que l’appellation Tesla, Nvidia semble également avoir abandonné Quadro - pour des raisons que l'on ignore encore. La carte embarquera 48 Go de mémoire GDDR6 16 Gb/s, la quantité maximale que Nvidia peut aujourd'hui planter sur une carte GA102. Notez aussi que Nvidia a fait le choix de la quantité plutôt que de la vitesse en n'ayant pas utilisé de la GDDR6X plus rapide comme pour les GeForce, probablement parce que les puces GDDR6X de densité 16 Gb n'existent pas encore. Sur le papier, Nvidia vante des performances parfois doublées (ou plus) selon le scénario face à la Quadro RTX 8000, particulièrement les tâches pouvant profiter du surplus de CUDA cores et de l'augmentation des performances des RT Cores.

Ensuite, nous avons l'A40, cette fois-ci destinée à faire du gros calcul et du collé-serré dans les serveurs. On peut en partie la considérer comme "successeur" de la Tesla T4, mais aussi comme une forme d'alternative à l'A100 PCIe. La différence notable, c'est que l'A40 proposera 3 sorties DisplayPort, alors qu'aucune carte de ce type n'a jamais proposé de sortie vidéo jusqu'ici chez Nvidia. Ce serait là le signe du rapprochement entre les activités de calcul et graphiques au moins sur certains marchés du constructeur (cela pourrait en partie aussi expliquer la disparition de la segmentation Quadro/Tesla). Sur le papier, l'A40 est très semblable à la RTX A6000, hormis pour son refroidissement entièrement passif et une mémoire GDDR6 fonctionnant à 14,5 Gb/s. Le TDP est identique, c'est-à-dire 300 W. Attention, au même titre que la RTX A6000, l'A40 est aussi alimentée par un nouveau connecteur 8 pins (décidément), différent du connecteur 8 pins traditionnels des cartes graphiques gaming et non compatible.

Finalement, Nvidia n'a confirmé de prix et de date spécifique de lancement ni pour l'une ni pour l'autre.