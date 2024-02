NVIDIA pèse 1870 milliards et ce n'est pas grâce aux RTX 40 !

NVIDIA a enfin annoncé ses résultats pour le 4e trimestre 2023, c’était la dernière annonce importante de la saison, et comme on pouvait s’en douter ceux-ci ont été plus que convenables. La marque a ainsi annoncé des recettes record de 22.1 milliards de dollars US sur les trois derniers mois de l’année, en hausse de 22% par rapport au 3e trimestre et de 265 % par rapport à Q4 2022 ! Sur l’année, on arrive a près de 61 milliards, dont environ la moitié en bénéfices nets !

Le gaming vous dites ? Non, on s'en fiche un peu, ca ne représente plus que 13% de nos revenus.

Ces bons résultats sont répartis entre 4 grands secteurs : l’automobile, la visualisation pour les professionnels, le gaming et, bien évidemment, les data-centers. Comme c’est la coutume ces dernières années, c’est bien ce dernier secteur qui est responsable du gros des profits, 83,7% pour être exact. Les investisseurs remercieront le boom de l'IA. Le gaming ne représente donc plus que 13% des recettes, et même si ces chiffres, arrêtés au 28 Janvier, ne sont que très peu colorés par le lancement des RTX 40 Super, il est désormais clair que ce secteur n’est plus qu’un passe-temps moyennement rentable pour NVIDIA. Pas de risque de voir la firme quitter ce marché qui lui rapporte encore une petite dizaine de milliards par an, mais le gros des coûts de développement seront bien entendus dirigés vers les accelérateurs tels que le GH100, tandis que nos RTX ne seront qu'un dérivé opportuniste.

De façon assez cocasse, il y a eu une grosse prise de profits — ça veut dire « vendez tout avant que ça ne chute » — avant-hier en anticipant cette annonce de résultat. 6% de baisse en 1h30 alors que les marchés actuels sont optimistes à outrance depuis déjà plusieurs semaines. Et si vous trouvez que 6%, ce n’est pas si méchant, sachez que ça représente un peu plus de 100 milliards évaporés dans ce laps de temps. TSMC et ASML suivaient le même chemin, perdant 1 et 2% respectivement.

L’annonce ayant été faite à 23h00 CET, toutes les bourses étaient déjà fermées de sorte que l’impact sur le cours de l’action ne s’est pas encore fait sentir au complet. After-close, le titre prenait toutefois 12% et frisait les 760 $, soit encore 2% de plus qu’il y a 2 jours, avant la soudaine baisse / prise de profits.

Il faudra également noter que cela fait de NVIDIA la 3e plus grosse capitalisation mondiale, avec 1'870 milliards de dollars US, juste derrière Microsoft — 3'000 milliards — et Apple — 2'800 milliards —, et dépassant de peu Amazon — 1'750 milliards. Sacré chemin en tout juste 30 ans pour l’instigateur des NV1 et qui ne vendait à la base que des cartes graphiques pour ces bons à rien de gamins qui jouaient à Doom 3 dans leur cave.

Quant à ceux qui crierait au scandale en invoquant le fait que, sans le support des gamers pendant 15 à 20 ans minimum, NVIDIA n’en serait pas là aujourd’hui, même s’ils ont peut-être raison, il ne faut pas oublier que NVIDIA est une société à but lucratif — c’est-à-dire qui veut faire des brouzoufs. Et il est donc assez logique de privilégier un marché en pleine explosion et qui pourrait atteindre les 300 milliards d’ici la fin de l’année. Mais comme nous l’avons évoqué plus haut, le gaming rapporte encore suffisamment à NVIDIA pour ne pas être oublié dans un coin. Aussi il faut espérer qu’AMD et surtout Intel parviennent à améliorer encore leur offre pour offrir un vrai challenge à NVIDIA dans les années à venir. (Source : NVIDIA)