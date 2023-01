Test • Nvidia GeForce RTX 4070 Ti

AD104 : Ada (un peu) moins élitiste

Après le lancement respectif des nouvelles microarchitectures, tant du côté vert que rouge, le rapport de force dans le haut de gamme penche clairement du côté Nvidia pour les performances, avec une RTX 4090 intouchable. Toutefois, la tarification totalement élitiste de cette dernière, la rend hors de portée du plus grand nombre. Et ce n'est pas la RTX 4080 qui change fondamentalement la situation, car cette dernière est certes notablement moins chère, mais son rapport performance/€ encore moins bon que celui de sa grande sœur, ne la rend pas très recommandable pour l'heure. Nvidia sort donc de sa manche une nouvelle carte, utilisant un troisième GPU (AD104) en autant de références : la RTX 4070 Ti. Cette dernière est en fait, feu la RTX 4080 12 Go, que le caméléon a décidé de finalement nommer de manière plus pertinente, vu les retours négatifs de l'annonce initiale, pour le moins maladroite voire trompeuse pour le client. Bonne nouvelle, en sus de ce renommage, le tarif officiel baisse de 100 $ HT, de quoi parvenir à un MSRP officiel de 899 € TTC en France. Cela reste une somme conséquente, mais c'est la première carte Ada dont le tarif ne compte que 3 chiffres, tout du moins si les constructeurs jouent le jeu, puisqu'il n'y aura pas de FE pour cette référence. Cela suffit-il à en faire une carte pertinente ? Réponse dans ce dossier.

• Prix en boutiques :