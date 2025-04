NVIDIA officialise ses RTX 5060 Ti et RTX 5060, et casse enfin les prix

NVIDIA officialise ses RTX 5060 Ti et RTX 5060, et casse enfin les prix

NVIDIA officialise ses RTX 5060 Ti et RTX 5060, et casse enfin les prix

Voilà une annonce à laquelle personne ne s’attendait : NVIDIA a officialisé ses GeForce RTX 5060 Ti et RTX 5060. Et il ne faudra pas patienter longtemps pour se procurer la première : elle arrive dès demain, le 16 avril. Ça alors !

Blackwell moins cher qu'Ada

On parle ici de la RTX 5060 Ti, mais comme vous le savez, elle existe en deux versions : l’une avec 8 Go de VRAM, l’autre avec 16 Go. Le vrai sujet du jour, ce sont surtout les prix : le modèle 8 Go sera proposé à partir de 379 dollars / 399 euros. Il faudra débourser 429 dollars / 449 euros pour le modèle mieux doté en mémoire. Restera à voir si ces montants seront respectés.

La RTX 5060, quant à elle, est attendue pour le mois de mai, à partir de 299 dollars — le tarif en euros n’a pas encore été communiqué.

Cela ressort dans le tableau ci-dessous : NVIDIA a clairement revu ses tarifs à la baisse pour ses RTX 5060 Ti par rapport à la précédente génération. Malgré tout, au regard du prix stable de la RTX 5060 en dollars et de ses 8 Go, la démarche peut aussi être perçue comme une incitation à orienter vers la RTX 5060 Ti 16 Go. Et donc à finalement encourager les clients à débourser une belle somme (mais toujours moins que pour la RTX 4060 Ti de cet acabit).

Notez aussi que la RTX 5060 arrive en version mobile, avec des PC portables à partir de 1 099 dollars.

Carte graphique RTX 5060 Ti RTX 5060 RTX 4060 Ti RTX 4060 Référence PG152 SKU 15 (16 Go)

PG152 SKU 10 (8 Go) PG152 SKU 25 PG190 SKU 361 (16 Go)

PG190 SKU 363 (8 Go) PG190/173 SKU 371 GPU GB206-300 GB206-250 AD106-351 AD107-400 Cœurs CUDA 4 608 3 840 4 352 3 072 Fréquence Boost 2572 MHz 2 500 MHz 2535 MHz 2460 MHz VRAM 16/8 Go G7 8 Go G7 8/16 Go G6 8 Go G6 Vitesse mémoire 28 Gbit/s 28 Gbit/s 18 Gbit/s 17 Gbit/s Bus mémoire 128-bit 128-bit 128-bit 128-bit Bande passante mémoire 448 Go/s 448 Go/s 288 Go/s 272 Go/s TGP 180W 150W 165W 115W MSRP 429 dollars / 449 euros (16 Go)

379 dollars / 399 euros (8 Go) 299 dollars 499 dollars / 549 euros (16 Go)

399 dollars / 439 euros (8 Go) 299 dollars / 329 euros Annonce 15 avril 2025 15 avril 2025 18 mai 2023 23 mai 2023 Commercialisation 16 avril 2025 Mai 2025 24 mai 2023 (8 Go)

18 juillet 2023 (16 Go) 29 juin 2023

Ci-dessous, les performances mises en avant par NVIDIA dans quelques jeux en 1440p pour la Ti et en 1080p pour la non-Ti. Avec DLSS SR et RR pour toutes les cartes, de la Frame Gen pour celle de série 40, et de la Multi Frame Gen en mode 4x pour les nouvelles venues. Pour la RTX 3060, c’est la version 12 Go. Sans surprise, le tableau est plus épidictique que celui façonné par de précédents résultats issus de benchmarks synthétiques. Sinon, voici le lien vers la page consacrée à la gamme GeForce RTX 5060.