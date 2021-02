Les derniers résultats de Nvidia sont là, bouclant le 4e trimestre de son année fiscale 2021, qui s'est arrêtée le 31 janvier dernier. Sans surprise, ceux-ci sont plutôt bons ! Qui pouvait bien en douter, alors que les GPU s'évaporent parfois avant même d'arriver en magasin, et les quelques-uns qui y arrivent disparaissent ensuite en l'espace de quelques secondes malgré des tarifs assez démentiels...

Fin 2020 fut entre autres la période d'Ampere pour Nvidia, mais aussi celle des scalpers et du retour en force du minage, et de la « pénurie » subséquente où la notion de MSRP a au passage aussi perdu tout son sens... La RTX 3060 est sortie hier, une carte qui eut probablement été intéressante en temps normal, mais les prix injustifiés d'ores et déjà pratiqués rendent son choix bien... difficile. De toute façon, la décision sera prise pour la majorité des acheteurs grâce aux stocks qui risquent bien de ne jamais perdurer, comme pour les autres, et qui de fait participeront aussi à placer la carte systématiquement hors de portée de beaucoup.

De l'annonce des résultats de Nvidia, dont vous pourrez découvrir par vous-même les chiffres détaillés ci-dessous, l'on retiendra notamment la phrase suivante :

Demand for GeForce RTX 30 Series GPUs is incredible. NVIDIA RTX has started a major upgrade cycle as gamers jump to raytracing, DLSS and AI."

Une phrase qui sous-entend que les résultats records de la division gaming seraient essentiellement dus aux joueurs, c'est sûrement vrai pour certains, mais probablement pas pour tous. Nvidia encense le raytracing et le DLSS — qui sont des avancées remarquables, certes — comme facteur de cette croissance, toutefois sans aborder en profondeur les sujets du scalping, du minage et des cryptomonnaies. Surtout ne pas trop parler des choses qui fâchent, n'est-ce pas ? Nvidia s'est contenté de dire qu'il est impossible de savoir ce qui se passe exactement dans la chaîne d'approvisionnement et de connaître l'usage final des GPU après leur vente, et se repose sur l'avis d'analystes que 100 à 300 millions des 2,5 milliards de dollars du segment gaming proviennent du minage, ce qui parait tout de même étonnamment bas...

S'il est évidemment impossible de savoir que le joueur du dimanche compte également miner de la monnaie virtuelle entre deux sessions ou revendre la carte sur eBay à +100 %, il semble assez improbable que Nvidia ne soit pas en mesure de mieux estimer les chiffres des ventes aux fermes de minages et autres mineurs organisés exploitant des GPU... C'est d'ailleurs exactement cette opacité que des investisseurs avaient déjà reprochée à l'entreprise après la « pénurie » de 2017/2018, avec plusieurs actions de groupe menées contre le constructeur dans la foulée. De plus, certains actionnaires n'apprécieraient guère l'exposition de Nvidia au minage, marché jugé trop éphémère et prône à fausser les prédictions.

Néanmoins, Nvidia pourra désormais se défendre avec sa gamme CMP et le bridage (très partiel) de la RTX 3060, autant des décisions commerciales que de relation publique. Le constructeur anticipe d'ailleurs un premier revenu de 15 millions au prochain trimestre grâce aux GPU CMP, estimant aussi - avec une certaine prudence - que ce nouveau boom du minage n'est pas encore près de s’arrêter, porté par la tendance d'une acceptation des monnaies virtuelles cette fois-ci beaucoup plus large et forte qu'auparavant. Les ventes des cartes CMP commenceront en mars et elles représenteront une nouvelle ligne distincte dans les résultats de Nvidia - bien pratique pour camoufler la vérité et minimiser l'impact véritable du minage auprès des actionnaires (et du public).

En tout cas, dans ce contexte plus que favorable (quoi qu'on en pense et dise), Nvidia anticipe un chiffre d'affaires de 5,30 milliards pour le premier trimestre de l'année fiscale 2022. Autrement dit, de nouveaux records sont en perspectives ! (Source)