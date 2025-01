GeForce RTX 50 Series : NVIDIA dévoile ses quatre fantastiques

Durant la nuit en France, Jensen Huang est monté sur la scène du CES. Pas de nouvelle veste en vue, mais une riposte aux Radeon RX 9070 XT / 9070 d’AMD, avec plusieurs cartes graphiques, dont quatre RTX 50 Series desktop : les GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti et RTX 5070 sous architecture Blackwell. Pour des prix allant de 1 999 à 549 dollars. Le patron de NVIDIA a également dévoilé plusieurs RTX 50 mobiles.

Hormis le flagship, c'est plutôt sage

Les principales caractéristiques des modèles pour ordinateurs fixes sont présentées dans un tableau en fin d’article. Elles sont conformes à celles de notre dernier article avant l’officialisation. Nous n’allons donc pas vous baratiner plus que de raison. Soulignons juste quelques éléments en vrac.

Toutes les cartes inaugurent la GDDR7 sur ce segment, exploitent une interface PCIe 5.0, sont alimentées par un connecteur 16 broches, et supportent le DisplayPort 2.1a ; ont l'exclusivité du DLSS 4. Quant à la GeForce RTX 5090 Founders Edition, elle a droit à une nouvelle conception à base de chambre à vapeur 3D ( 3D Vapor Chamber pour le terme anglais). La GeForce RTX 5070 Ti serait la seule du quatuor à exclusivement déclinée à travers des modèles custom (il reste une petite incertitude pour la RTX 5070).

En matière de disponibilité, les RTX 5090 et RTX 5080 seront commercialisées partir du 30 janvier. Il faudra patienter jusqu’en février ou mars pour les GeForce RTX 5070 Ti et RTX 5070. Pour cette dernière, NVIDIA fait miroiter des perfs dignes d’une RTX 4090. Au regard de la quantité de VRAM et de tout le reste, nous avons de sérieux doutes ; restera donc à savoir sur quel(s) plan(s), et bien sûr, à vérifier cette forfanterie.

Carte graphique RTX 5090 RTX 5080 RTX 5070 Ti RTX 5070 GPU GB202-300 GB203-400 GB203-300 GB205 -300 Multiprocesseurs de flux 170 84 70 48 Cœurs CUDA 21 760 10 752 8960 6144 VRAM 32 GB GDDR7 16 GB GDDR7 16 GB GDDR7 12 GB GDDR7 Bus mémoire 512-bit 256-bit 256-bit 192-bit Vitesse mémoire 28 Gbit/s 30 Gbit/s 28 Gbit/s 28 Gbit/s Bande passante mémoire 1792 Go/s 960 Go/s 896 Go/s 672 Go/s Connecteur 1x 16-pin 1x 16-pin 1x 16-pin 1x 16-pin TGP 575W 360W 300W 250W Affichage 3x DP 2.1a, 1x HDMI 2.1 3x DP 2.1a, 1x HDMI 2.1 3x DP 2.1a, 1x HDMI 2.1 3x DP 2.1a, 1x HDMI 2.1 Interface PCIe PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 MSRP 1999 dollars 999 dollars 749 dollars 549 dollars Officialisation 6 janvier 2025 6 janvier 2025 6 janvier 2025 6 janvier 2025 Lancement 30 janvier 2025 30 janvier 2025 Février / mars Février / mars

Les spécifications des RTX 40 Series équivalentes, modèles SUPER compris, pour la comparaison :

Carte graphique RTX 4090 RTX 4080 SUPER RTX 4080 RTX 4070 Ti SUPER RTX 4070 Ti RTX 4070 SUPER RTX 4070 GPU AD102-300 AD103-400 AD103-300 AD103-275 AD104-400 AD104-350 AD104-250 Multiprocesseurs de flux 128 80 76 66 60 56 46 Cœurs CUDA 16 384 10 240 9728 8448 7680 7168 5888 VRAM 24 Go G6X 16 Go G6X 16 Go G6X 16 Go G6X 12 Go G6X 12 Go G6X 12 Go G6X Vitesse mémoire 21 Gbit/s 23 Gbit/s 22,4 Gbit/s 21 Gbit/s 21 Gbit/s 21 Gbit/s 21 Gbit/s Bus mémoire 384-bit 256-bit 256-bit 256-bit 192-bit 192-bit 192-bit Bande passante mémoire 1,01 To/s 736 Go/s 717 Go/s 672 Go/s 504 Go/s 504 Go/s 504 Go/s Connecteur d’alimentation 1x 12VHPWR 1x 12VHPWR 1x 12VHPWR 1x 12VHPWR 1x 12VHPWR 1x 12VHPWR 1x 12VHPWR/8-pin TGP 450 W 320W 320W 285W 285W 220W 200W Interface PCIe PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 Date de commercialisation 12 octobre 2022 31 janvier 2024 20 septembre 2022 24 janvier 2024 5 janvier 2023 17 janvier 2024 13 avril 2023 Prix de vente recommandé (au lancement) 1599 dollars 999 dollars 1199 dollars 799 dollars 799 dollars 599 dollars 599 dollars

Pour ceux qui dormaient à 3 heures du matin, la vidéo de la conférence en intégralité (les RTX 50 Series sont présentées au début) :