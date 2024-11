GeForce RTX 40 Series : NVIDIA fait le ménage avant Blackwell, un seul GPU encore produit

Le GeForce RTX 40 Series ont permis à NVIDIA d’asseoir sa domination sur le marché des GPU dédiés tout au long de cette année, mais elles approchent du terme de leur commercialisation. Comme de coutume avant la sortie de GPU de nouvelle génération, nous assistons à une progressive mise à l’arrêt de la production de ceux du moment (bien qu'elle paraisse assez anticipée dans le cas présent) : c’est ce que suggèrent des rumeurs depuis plusieurs semaines ; elles ont été validées par une récente publication de Board Channels et prosaïquement constastées sur le terrain (enfin, derrière notre écran, soyons réalistes).

Jensen essayant de se souvenir comment tenir un balai

Même à l'agonie, les RTX 40 Series conservent leur standing

Vous avez peut-être remarqué que l’offre de GeForce RTX Ada Lovelace haut de gamme a commencé à s’étioler depuis quelque temps. La source précitée avait annoncé que NVIDIA avait stoppé la production des GPU AD102 qui servent aux RTX 4090 / RTX 4090D fin septembre. Cette assertion s’est vérifiée : et face à une baisse de l’offre, le prix de ces cartes n’a cessé de monter. Aujourd’hui, si Amazon propose encore quelques RTX 4090, dont certaines à des prix délirants (l’ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 24 Go OC Edition s’affiche à 3407 euros), de tels spécimens ont totalement disparu de chez LDLC et TopAchat. Chez ce dernier, la mention RTX 4090 n’apparaît même plus dans le formulaire de sélection.

Ceci explique cela

Le dernier rapport de Board Chanels stipule que désormais, seul l’AD107 reste en production. Qui plus est, il est aussi en sursis. Pour mémoire, ce CPU sert aux GeForce RTX 4050 laptop et RTX 4060 desktop. Tous les autres chipsets, AD103, AD104 et AD106, ne seraient plus fabriqués.

« NVIDIA a complètement fermé la ligne de production AD106, toute sa capacité étant réaffectée aux lignes de la série RTX 50. Seule une ligne AD107 est temporairement conservée », prétend la source.

Bien sûr, nous parlons ici de GPU et non de baguettes ; cela va prendre quelques semaines pour que les ultimes fournées soient transformées en cartes graphiques disposées sur les étals.

Il n'empêche que NVIDIA n’a toujours pas officialisé les GeForce RTX 50 Series, et que les premières références (a priori les GeForce RTX 5090 et RTX 5080) ne seront pas disponibles avant le début d’année 2025. Pour la RTX 4090, nous n’avons donc pas eu droit à une grande (ni même une petite) braderie causée par des stocks trop encombrants et l’ombre d’une RTX 5090 faisant pression sur le tarif de son aïeule.

Avec les infors du jour, il est probable que nous vivions le même scénario pour toutes les cartes : que cette mise à l’arrêt assez précoce de la production entraîne une offre de plus en plus limitée et donc en pratique, des prix toujours élevés en dépit de la fin de cycle d’Ada Lovelace.