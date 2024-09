NVIDIA parachèverait ses GeForce RTX 5090 et RTX 5080, des cartes bien énergivores

Sauf changement de calendrier de dernière minute, les prodromes convergent vers un lancement des GeForce RTX 5090 et RTX 5080 au cours du quatrième semestre 2024, ou début 2025. Le site Benchlife, souvent bien renseigné du fait de sa proximité avec des sources industrielles en Asie, a fait le point sur les dernières rumeurs concernant la prochaine génération de cartes graphiques NVIDIA. Nos confrères confirment notamment une hausse de la consommation pour le haut de gamme : les RTX 5090 et RTX 5080 s’annoncent plus énergivores que les RTX 4090 et RTX 4080.

L'AORUS GeForce RTX 4090 MASTER 24G de Gigabyte

+100 W pour la RTX 5090, +30 W pour la RTX 5080 ?

L'auteur de Benchlife est essentiellement revenu sur les déclarations récentes du serial leaker Kopite7kimi. En début de semaine, au cours d’une sorte de jeu des devinettes, ce dernier a prétendu que la RTX 5090 allait engloutir 600 W, et la RTX 5080, 400 W. Sauf erreur de traduction, Benchlife est catégorique : il faut plutôt envisager 550 W pour la première référence, 350 W pour la seconde.

« Peut-être que 400W et 600W sont la capacité maximale du dissipateur thermique, mais en réalité le TGP des GeForce RTX 5090 et GeForce RTX 5080 est respectivement de 550 W et 350 W », pouvons-nous lire chez nos confrères.

Pour les deux cartes, ces TGP marqueraient bien une hausse de la consommation par rapport à la génération actuelle : les GeForce RTX 4090 et RTX 4080 ont des TGP officiels (Total Graphics Power) de respectivement 450 W et 320 W (il est possible d’aller au-delà officieusement). Ainsi, sur la base des valeurs renseignées par Benchlife, la RTX 5090 consommerait, de base, 100 W de plus que son aïeule, et la RTX 5080, 30 W de plus que la RTX 4080.

Ceci dit, Kopite7kimi a aussi confié à VideoCardz que la RTX 5080 s’annonçait environ 10 % plus perf que la RTX 4090. Cette allégation est à prendre avec pas mal de prudence (en rastérisation ? en ray tracing ?). En la supposant véridique, elle témoignerait des gains architecturaux induits par Blackwell par rapport à Ada Lovelace : 10 % de perf en plus, pour une conso en baisse de 22,22 %. Ajoutons à cela de précédentes estimations formulées par RedGamingTech : l’auteur de la chaîne suggérait +48 % de perf entre la RTX 4090 et la RTX 5090 ; nous pouvons désormais considérer cet écart comme partiellement induit par une hausse de la consommation de 22,22 %.

Pour en revenir à la RTX 5090, avec un TGP de base de 550 W, autant dire qu’il faut s’attendre à d’énormes bestiaux difficiles à alimenter. En outre, sachez que cette solution ne serait pas le flagship : ce titre reviendrait à une nouvelle RTX Titan, qualifiée de TITAN AI. Forcément, celle-ci serait davantage pantagruélique.

En regardant du coté des GPU pour centres de données, il y a bien eu une hausse de la puissance entre Blackwell et Hopper, comme entre Ampere et Hopper : NVIDIA renseigne 1000 W pour le B200, 700 W pour le H100 et 400 W pour le A100. Gardez néanmoins à l’esprit que le B200 exploite une conception MCM avec deux puces.

Quant aux GeForce 30 Series, la RTX 3090 a un TGP de 350 W. Néanmoins, le vaisseau amiral de cette génération Ampere, la GeForce RTX 3090 Ti, a déjà un TGP de 450 W.

Pour les RTX 50 Series, reste à savoir si cette gloutonnerie exacerbée vaut pour l’ensemble de la gamme. Les GeForce RTX 4060 Ti et RTX 4060 notamment sont moins énergivores que les RTX 3060 Ti et RTX 3060. Elles jouissent d’une efficacité énergétique largement supérieure, mais offrent des gains générationnels en IPS brutes décriés par certains. Ce ne sont que des bruits de couloir à ce stade, mais il se murmure que NVIDIA redonnerait des puissances plus élevées à ses RTX 5060 Ti / RTX 5060 ; à voir.

Au sujet de la finalisation des GPU, là encore, Benchlife est explicite : « Si tout se passe comme prévu, l'architecture Blackwell des GPU GeForce RTX 5090/D et GeForce RTX 5080/D devrait être finalisée en septembre. Si ce que notre source nous a dit est vrai, plus d'informations seront bientôt disponibles pour ces références. »

Deux informations à retenir de cette déclaration. La première, c’est le sujet principal, inutile de l'expliciter. La seconde, c’est le déploiement de variantes D en Chine ; des solutions conformes aux lois états-uniennes sur l’exportation. Et que la RTX 5080 soit soumise à ces restrictions tend à confirmer les dires de Kopite7kimi : contrairement à la RTX 4090, la RTX 4080 n’est pas interdite de séjour dans l’Empire du Milieu. Forcément, si sa descendante s’avère plus performante que la RTX 4090, elle le deviendra de facto.