GeForce RTX 50 : NVIDIA tente de noyer le poisson avec des carabistouilles

En parcourant le site, vous êtes certainement tombés plusieurs fois sur cet adage : « Il vaut mieux se taire et passer pour un con plutôt que de parler et ne laisser aucun doute sur le sujet ». Nous ignorons l’origine exacte de cette citation ; elle a de toute façon été maintes fois reprise et reformulée. Cela ne dit, son fond est intemporel (enfin, sauf à remonter à l'époque où nous nous exprimions encore par grognements — tant pis pour nos éventuels lecteurs créationnistes). Et il se trouve qu’il convient très bien à la communication de NVIDIA exposée ci-dessous.

4 > 1, et deux fois plus de combien ?

Cette diapositive, présentée dans le contexte de la GDC 2025, fait miroiter que sur les cinq premières semaines de commercialisation, il y a eu davantage de GeForce RTX 50 Series que de RTX 40 Series. C’est donc une façon de signifier que l’offre de cartes graphiques Blackwell n’est pas aussi dérisoire que certains le suggèrent ; que la pénurie est aussi le fruit d’une demande plus importante que prévu. Bref, NVIDIA se targue d'avoir livré deux fois plus de cartes RTX 50 que de cartes RTX 40 au cours des cinq premières semaines.

C’est faire fi du nombre de références lancées au cours de ces cinq premières semaines. La GeForce RTX 4090 est sortie le 12 octobre 2022. Elle n’a été rejointe par la GeForce RTX 4080 que le 16 novembre, soit cinq semaines plus tard. Or, pour la série RTX 50, NVIDIA a dégainé quatre modèles durant ce même laps de temps : les GeForce RTX 5090 et RTX 5080 le 30 janvier, la RTX 5070 Ti le 20 février, la RTX 5070 le 5 mars.

NVIDIA est donc fière d’annoncer que la production de quatre GeForce RTX 50 (basées sur trois GPU) a été supérieure à celle de la GeForce RTX 4090 dans les cinq semaines qui ont suivi le lancement de la génération. Soit à celle d'un unique flagship, par définition réservé à quelques passionnés du GPU.

Pour que la démonstration soit équitable, il aurait fallu prendre en compte les expéditions de tous les modèles de la série RTX 40 sur une période similaire (soit les cinq premières semaines des RTX 4090 et RTX 4080, les deux premières semaines de la RTX 4070 Ti et le premier jour de la RTX 4070).

Sinon, sachez que Justin Walker, chef de produit des GPU desktop GeForce, a confié à TweakTown : « Nous travaillons en étroite collaboration non seulement avec nos partenaires de l'AIB, mais aussi avec nos partenaires de la vente au détail pour nous assurer que l'offre est disponible au prix de vente conseillé. En fin de compte, la meilleure façon d'y parvenir est d'augmenter l'offre sur les étagères. Dès que l'offre aura rattrapé la demande, nous nous attendons à ce que les prix se stabilisent. »