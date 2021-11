Comme toujours, NVIDIA ferme la marche derrière AMD (ici) et Intel (là), et annonce à son tour ses résultats pour l'avant-dernier trimestre de 2021 (déjà) ! Que l'on doive à nouveau parler de chiffres records ne sera une surprise pour personne, le niveau de la demande est sans précédent pratiquement quel que soit le marché et NVIDIA en profite donc comme tous les autres acteurs, bien placé qu'est le Caméléon avec ses produits sur les segments du gaming, des datacenters et de la visualisation pro.

Ce sont bien ces 3 activités qui auront le plus brillé au dernier trimestre, avec les plus fortes progressions du tableau. Comparativement, Automobile, OEM, IP et Crypto se sont moins bien portés, mais ce n'est pas tellement une surprise. Ces derniers temps, les constructeurs automobilistes sont en galère face à la manque de semiconducteur et beaucoup ont opté pour ralentir la cadence de production. NVIDIA n'a aussi vendu que pour 105 millions de $ de cartes CMP sur cette période, contre 266 le trimestre précédent et 150 lors du premier de l'année. Selon le fondeur, il est bien difficile de prédire quoi que ce soit pour cette branche, dont l'activité est bien trop dépendante du cours des cryptomonnaies. Les ventes de petits GPU dédiés aux OEM se sont également tassées, ce type de carte n'ayant à présent plus grand-chose à faire valoir face aux derniers iGPU. En contrepartie, les OEM ont préféré se concentrer sur les GPU haut de gamme.

Côté Gaming et datacenter, c'est évidemment Ampere qui continue à faire la fortune de NVIDIA, les gammes de GPU pour les deux marchés étant désormais parfaitement complètes et matures. Avec ceci, la très forte demande, supérieure à l'offre nous dit-on, permet aussi à la compagnie d'apprécier des prix de vente moyens plutôt élevés, en plus de marges très confortables. Que demander de plus, franchement ? En tout cas, Jensen Huang est satisfait et applaudit le trimestre exemplaire de sa boite ! Tournée générale !

L'entreprise s'attend à finir 2021 sur les chapeaux de roues et anticipe un chiffre d'affaires de 7,40 milliards de dollars et une marge brute quasi identique à 65,2 %, et ce en dépit d'une saisonnalité traditionnellement moins favorable, preuve que la demande devrait rester très forte sur les marchés de prédilection du constructeur. Pour l'anecdote, NVIDIA s'est aussi assuré de pouvoir mieux répondre la demande immédiate (toujours pas satisfaite) et future en effectuant d'importantes avances financières à ses fournisseurs (non identifiés) dans le cadre de la signature de plusieurs accords d'approvisionnement sur le long terme visant à sécuriser les capacités de production requises - 1,64 milliard de dollars ont ainsi déjà été dépensés ce trimestre, auxquels se rajouteront 1,79 milliard de plus dans un avenir proche.