NVIDIA Ã©crabouille la concurrence sur le marchÃ© des cartes graphiques desktop

NVIDIA se régale avec les ventes de GPU pour centres de données – l’entreprise a momentanément franchi la barre des 3 000 milliards de capitalisation boursière il y a quelques heures ; rendez-vous compte, nous avions fait un papier pour les 1870 milliards en février dernier seulement – mais s’est aussi arrogée l’essentiel du gâteau des cartes graphiques dédiées desktop au cours du premier trimestre 2024 : les GeForce ont constitué 88 % des ventes totales.

Un tas de RTX 4070 © momomo_us

Les GeForce de NVIDIA s’accaparent de plus en plus le marché desktop

Cette hégémonie s’est logiquement réalisée au détriment des deux entreprises concurrentes. Les parts de marché d’AMD ont chuté à 12 %, tandis que celles d'Intel, dont les GPU Arc Alchemist n’intéressent décidément plus grand monde, sont tombées à… zéro (contre 4 % pour la même période il y a un an).

Le bleu domine, mais pas celui d'Intel © JPR

Factuellement, NVIDIA a livré 7,66 millions de GPU dédiés desktop durant les trois premiers mois de 2024 ; AMD, 1,04 million (contre 1,8 million au quatrième trimestre 2024). Quant à Intel, le rapport du JPR mentionne 0,05 millions de cartes. En tout, 8,7 millions d'unités ont été livrées pendant le premier trimestre 2024, contre 9,5 millions au trimestre précédent.

Le Jon Peddie Research indique que les livraisons d’AIB ont baissé de 7,9 % par rapport au trimestre précédent (sur la base des quantités susmentionnées, nous sommes pourtant sur une diminution de 8,42 %). Dans tous les cas, ce sont deux valeurs inférieurs à la moyenne décennale, qui est de -10,9 %. En outre, le rapporte stipule que les livraisons totales d'AIB ont augmenté de 39 % ce trimestre par rapport à la même période l’année dernière. Il ajoute que les expéditions totales d'AMD pour les ordinateurs de bureau ont diminué de 41 % d'un trimestre à l'autre mais augmenté de 39 % par rapport à l'année dernière. Pour NVIDIA, ce sont des hausses de respectivement 0,9 % (trimestre précédent) et de 45,6 % (premier trimestre 2023).

Ci-dessous, vous trouverez trois graphiques en courbes qui illustrent les tendances du marché en matière de graphiques dédiées desktop depuis 2014.

Pour une vision encore plus large, nous y ajoutons celui proposé par 3DCenter. Il confronte les parts de marché de NVIDIA et d’AMD depuis 2002. Vous le constatez, à partir de 2014, l’écart entre les deux sociétés se creuse clairement en faveur de la première. Les quelques pics pour les Radeon et autres perturbations engendrées par les booms du minage des crypto-monnaies ne changent pas cette tendance de fond.

L’IA peut-elle changer la donne ?

Les générations actuelles (GeForce RTX 40 Series, Radeon RX 7000 et Arc Alchemist) ont maintenant plusieurs mois au compteur. Aucun des trois acteurs n’a mentionné sa prochaine génération lors du Computex 2024. Néanmoins, nous soupçonnons NVIDIA de préparer le lancement de sa série GeForce RTX 50 dans l’année. La situation est plus incertaine pour AMD et Intel : les deux sociétés pourraient attendre 2025 pour dégainer leurs GPU RDNA 4 et Battlemage. Notez tout de même que les iGPU des nouveaux Ryzen laptop Zen 5 exploitent une architecture RDNA 3.5, tandis que les Lunar Lake d’Intel intègrent des cœurs graphiques Xe2 qui doivent également servir aux GPU dédiés.

L’habituel message du boss pour conclure (nous ne parlons pas de Pascal M. ici, mais plutôt du Dr. Jon Peddie) :

« Le secteur et nous-mêmes espérions un retour à la saisonnalité, qui a été la marque de fabrique de l'industrie du PC pendant tant de décennies. Elle a été perturbée par la récession de 2007-2008 et s'était à peine rétablie lorsque l'engouement pour les cryptomonnaies a frappé, puis la Covid est arrivée, suivie de la guerre en Ukraine, et il semblait que la stabilité n'était plus qu'un lointain souvenir.



En 2023, nous avons connu quatre trimestres de croissance bienvenue, et lorsque le premier trimestre 24 a connu une légère baisse, personne n'a paniqué, car cela ressemblait à un retour à la saisonnalité - le premier trimestre était toujours plat ou en baisse. Par conséquent, on pourrait s'attendre à ce que le deuxième trimestre de l'année 24, un trimestre traditionnel, soit également en baisse. Or, tous les fournisseurs prévoient un trimestre de croissance, principalement grâce aux systèmes de formation à l'IA dans les hyperscalers. Alors que les systèmes de formation à l'IA utilisent un GPU, la demande pour ces systèmes risque de voler des parts de marché du segment des jeux.



Ainsi, pour le deuxième trimestre, nous nous attendons à un résultat stable ou faible pour les AIB de jeu et à une nouvelle augmentation des livraisons de GPU pour les systèmes d'entraînement à l'IA. La nouvelle normalité n'est pas la normalité ». [Amen !]

Au-delà de ce possible basculement de l’offre vers d’autres secteurs, une certitude : NVIDIA ne voit certainement pas l’IA comme une menace pour ses GeForce ; bien au contraire, ce serait plutôt une aubaine pour l’entreprise. Cette dernière a souligné à quel point ses GPU étaient déjà taillés pour de telles charges de travail et ce, depuis plusieurs années. Elle pourrait également saisir l'opportunité offerte par cette nouvelle ère qui s'ouvre, corrélée à l'arrivée à maturité de la plateforme Windows-on-Arm, pour dégainer ses propres processeurs grand public d'ici quelques mois.