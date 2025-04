Test • Kioxia Exceria Pro (Phison E18 + TLC 112L)

Le SSD PCIe 4.0 du peuple ?

Après le « SSD PCIe 5.0 du pauvre » illustré par le récent test de l'Exceria plus G4 passons à un modèle plus ancien de la gamme du constructeur : l'Exceria Pro, qui à ne pas en douter sera complété par une déclinaison PCIe 5.0 prochainement. Pourquoi s'attarder sur un périphérique de stockage sorti en 2022 ? Tout simplement que Kioxia semble motivé à (re)conquérir le marché européen et qu'à ce titre il propose un catalogue de référence à la fois lisible sans avoir 40 références, et de bon aloi. Enfin, sur le papier, voyons cela de plus près.