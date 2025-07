Importée de Chine, la RX 9070 GRE passe au banc de test allemand

Lancée en avril dernier et exclusivement destinée au marché chinois, la Radeon RX 9070 GRE d’AMD vient de passer entre les mains de nos confrères de ComputerBase.de, dans une version signée Sapphire (Pulse). En raison du choix des cartes rivales, leur test offre un bon complément à ceux provenant de la presse asiatique que nous avions relayés.

© ComputerBase.de

Taillée pour le 1440p ?

Ce modèle intermédiaire complète la gamme RX 9070 en se positionnant entre la RX 9070 classique et la RX 9060 XT — mais penche plus du côté de la première que de la seconde.

Techniquement, la RX 9070 GRE exploite la même puce Navi 48 gravée en 4 nm que les autres cartes de la série, mais dans une configuration réduite à 48 unités de calcul (CU) sur les 64 disponibles, soit l’équivalent de 3 072 processeurs de flux, 96 accélérateurs IA, 48 unités de ray tracing, 192 TMU et 96 ROP. Elle embarque 12 Go de mémoire GDDR6 sur un bus mémoire de 192 bits, contre 256 bits sur les RX 9070 et RX 9070 XT. La mémoire cache Infinity Cache passe de 64 à 48 Mo, mais le TBP reste fixé à 220 W.

Malgré cette fiche technique légèrement amputée, la RX 9070 GRE s’avère plutôt compétitive en jeu en 1440p. Les tests réalisés sur un panel de 13 titres montrent qu’elle dépasse de 28 % la RX 9060 XT 16 Go, de 22 % la GeForce RTX 5060 Ti 16 Go et de 11 % la RX 7800 XT. Elle reste 5 % plus rapide que la RTX 4070, mais s’incline logiquement face aux modèles plus haut de gamme : 9 % de retard sur la RTX 5070, 14 % sur la RX 9070, et 29 % sur la RX 9070 XT désormais redoutable dans cette définition. Tout ce qui précède vaut en rastérisation.

En d’autres termes, elle comble parfaitement le No Radeon's Land qui sépare la RX 9060 XT de la RX 9070.