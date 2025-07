Silicon Motion lâche le SM8466, un contrôleur SSD PCIe 6.0 à 28 Go/s

Son nom était apparu en janvier au détour d’un article de Wallace C. Kou publié par China Flash Market : à l’occasion du FMW (Flash Memory World) 2025, Silicon Motion a levé le voile sur le SM8466, son tout premier contrôleur SSD pour centres de données compatible PCIe 6.0. Ce modèle de nouvelle génération, destiné aux environnements hyperscale et aux systèmes de stockage d’entreprise, promet des vitesses séquentielles pouvant atteindre 28 Go/s et jusqu’à 7 millions d’IOPS en accès aléatoire.

© ITHome

Un MonTitan

À l'instar du SM8366 (PCIe 5.0 x4), c'est un rejeton de la famille MonTitan. Ce SM8466 est gravé en 4 nm par TSMC. Il prend en charge les normes NVMe 2.0+ et OCP NVMe SSD Spec 2.5, et peut piloter jusqu’à 512 To de NAND. Ces caractéristiques devraient lui permettre de répondre aux besoins croissants en capacité et en débit dans les domaines du cloud computing, de l’analytique et des charges IA. Il est par ailleurs compatible avec les dernières générations de mémoire NAND 3D TLC et QLC.

Au-delà de ses performances pures, le SM8466 mise sur une panoplie de fonctions avancées pensées pour les usages professionnels : prise en charge de l’interface SCA, virtualisation via SR-IOV et MPF, gestion des espaces de noms, suivi SMART, chiffrement AES-256/TCG Opal, démarrage sécurisé ou encore protection des données de bout en bout. Bref, la panoplie des fonctionnalités qui visent à assurer la sécurité, l’intégrité et la gouvernance des données.

Toutes ces informations proviennent de la diapositive d’illustration, partagée par ITHome (déclinée ici dans une version traduite).

Sur le segment grand public, alors que la transition vers le PCIe 5.0 reste marginale pour la majorité des utilisateurs, l’adoption du PCIe 6.0 n’est clairement pas à l’ordre du jour. Pour rappel, cette norme a été finalisée en janvier 2022. Le PCIe 7.0 l’a été tout récemment, en juin dernier.