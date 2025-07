JEDEC consacre la LPDDR6

Le JEDEC vient de publier les spécifications officielles de la LPDDR6, prochaine étape après la LPDDR5 et la LPDDR5X. Cette nouvelle génération de mémoire à basse consommation est conçue pour répondre aux besoins d’un large éventail d’appareils d'après l'organisme : ordinateurs mobiles et smartphones bien sûr, mais aussi véhicules et informatique IA en périphérie.

Pas de meilleure image à vous proposer pour l'instant ! © Samsung

Programme PES : Performance, Efficacité, Sécurité

La LPDDR6 a une architecture à double sous-canal améliorée : chaque puce dispose de deux sous-canaux de 12 lignes de données (DQ) chacun, contre 16 DQ organisées en 2x8 dans la LPDDR5. Surtout, chaque sous-canal exploite 4 signaux de commande / adresse (CA) et non plus 7 signaux CA partagés pour l'ensemble du canal. Selon le JEDEC, cette approche réduit le ball count et améliore la vitesse d'accès aux données.

La consommation d’énergie a également été optimisée. La LPDDR6 introduit le DVFSL (Dynamic Voltage Frequency Scaling for Low Power) afin de minimiser l'alimentation VDD2 pendant le fonctionnement à basse fréquence. À cela s’ajoute un mode d’efficacité dynamique permettant de n’activer qu’un seul sous-canal lorsque la charge est faible.

Côté fiabilité et sécurité, la norme accueille diverses fonctionnalités destinées à renforcer l’intégrité des données et à prévenir les défaillances mémoire. Elle intègre nativement la correction d’erreurs (ECC) sur puce, la parité des signaux de commande (CA Parity), un système de test intégré (MBIST) ou encore le PRAC (Per Row Activation Counting).

La LPDDR6 sera progressivement adoptée par les principaux acteurs du marché : Advantest Corporation, Cadence, Keysight Technologies, MediaTek, Micron, Qualcomm, Samsung, SK hynix et Synopsys pour se retreindre à ceux qui ont voix au chapitre — ou bafouille dans le communiqué, en l’occurrence.

Pour conclure cette homélie, la parole à Mian Quddus, président du conseil d'administration du JEDEC :

JEDEC est fier de présenter la LPDDR6, l’aboutissement de plusieurs années d’efforts soutenus de la part des membres du sous-comité JC-42.6 dédié aux mémoires basse consommation. En offrant un équilibre entre efficacité énergétique, sécurité renforcée et hautes performances, la LPDDR6 représente un choix idéal pour les appareils mobiles de nouvelle génération, l’intelligence artificielle et les applications associées, dans un monde où la performance et la sobriété énergétique sont essentielles.