AMD est aujourd'hui valorisée à environ 149 milliards de dollars, un joli +49,5 % sur une période d'un an seulement, se rapprochant petit à petit d'Intel et de sa capitalisation boursière approximative de 196 milliards de $. À titre indicatif, NVIDIA est sur une tout autre planète et caracole à 615 milliards de $. Pendant que la bourse fait son truc en étant plus ou moins ancrée dans la réalité, les résultats financiers d'AMD restent sur le papier nautrellement encore très loin de ce qu'encaisse Intel chaque année, par contre, personne ne pourra nier que la période 2020/2021 aura été exceptionnelle pour l'ancien outsider revenu de très très loin ! De plus, la marge de progression d'AMD reste particulièrement conséquente, et ça, les investisseurs et autres spéculateurs le savent sans aucun doute très bien, nul doute que les derniers excellents résultats de l’entreprise les auront encore réconfortés dans leur choix de l'accompagner dans sa success-story et son escalade interminable vers le sommet entamé en 2016. Bien malin toutefois celui qui pourra deviner avec exactitude jusqu'où cela pourra monter...

Qu'a été Q3 2021 pour AMD ? Pas grand-chose en ce qui nous concerne, on entend par là qu'il n'y a pas eu de lancement majeur de hardware, tel qu'une nouvelle génération. Mais c'est durant cette période qu'AMD avait introduit ses APU Cezanne à la Zen 3 et son Ryzen 5700G, que nous avons testé, ainsi que la RX 6600 XT un peu plus tard, qui est également passée sur notre banc de test. Accessoirement, la période fut aussi marquée par la disponibilité des Radeon PRO W6000X. La plupart des avancées d'AMD durant ce trimestre se seront ainsi réalisées derrière les rideaux ou via ses partenaires, avec une croissance de l'adoption des produits existants de la compagnie chez les OEM et les acheteurs, fussent-ils pros ou particuliers. Ryzen, EPYC et Radeon auront ainsi tous été d'autant plus convoités dans leur domaine respectif, de l'entrée de gamme au haut de gamme, avec en parallèle une hausse des prix de vente moyens. Le semi-custom n'a pas été en reste non plus !

Autrement dit, la compagnie peut se vanter d'un excellent trimestre et d'une santé financière qui ne cesse encore de s’améliorer au fil des mois, tandis qu'elle conforte sa position sur ses marchés de prédilections. Le prochain trimestre s'annonce encore meilleur et devrait logiquement boucler une année exceptionnelle pour AMD, en route vers 2022, avec Zen 3+, Zen 4 et RDNA 3, miam !