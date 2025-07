Les Arrow Lake vont redoubler pour décrocher le badge Copilot+

C’est plutôt calme du côté des processeurs grand public ces derniers temps ; et Ryzen comme Core sont sûrement partis en grandes vacances. Chez Intel, malgré de nombreuses circonvolutions, on pressent depuis des mois que les mauvais élèves Arrow Lake ont vocation à redoubler pour revenir un peu moins cancres qu’autrefois sous l’appellation Arrow Lake Refresh. Les divulgateurs Jaykihn et momomo_us avaient déjà confirmé cette réédition en juin ; c’est désormais au tour de ZDNet Korea, citant des sources commerciales locales, d’en attester.

NPU4 pour les Arrow Lake Refresh

Notre confrère ne donne pas de date précise ; il évoque simplement une sortie des Arrow Lake Refresh au cours du second semestre. En matière de caractéristiques, aucun changement à prévoir pour les cœurs, mais des fréquences CPU en hausse. Ce n’est pas formulé explicitement, mais un déploiement plus large de l’IPO — une fonction d’overclocking jusqu’ici cantonnée à la Chine, et plus aboutie que l’Intel 200S Boost proposé aux clients européens — n'est pas à écarter. Par ailleurs, selon la source, les Arrow Lake Refresh vont troquer leur NPU3, héritée des Core Ultra Series 1 (Meteor Lake, 2023), contre une NPU4 empruntée aux Lunar Lake. Cette greffe leur permettra de dépasser les 40 TOPS, et ainsi de répondre aux exigences du label PC Copilot+ AI.

Au détour d’un paragraphe, l’article de ZDNet Korea rapporte des données de ConnectWave Danaa selon lesquelles les Ryzen dominent les Core à l’échelle nationale, dans un ratio de 62 % contre 38 %. Pire, les Core de 14e génération — autrement dit les Raptor Lake Refresh — ne représentent que 20 % des ventes Intel ; les Core Ultra 200S, à peine 7 %. En creux, notre confrère suggère qu’Intel compte au moins en partie sur l’obtention du sésame AI PC pour redonner de l’attrait à sa gamme desktop.

Pour clore sur les Arrow Lake Refresh, la source confirme le maintien du socket LGA-1851. Ce choix permettra de prolonger le support de la plateforme actuelle pour une génération supplémentaire, jusqu’à l’arrivée de Nova Lake-S, au format LGA-1954.

À ce sujet, l’auteur prétend qu’Intel prévoit de lancer Nova Lake-S durant la seconde moitié de l’année prochaine. Autant dire que si la promesse d’un Core à 52 cœurs vous fait de l’œil, il faudra faire preuve d’un peu de patience avant de l’avoir sous les yeux.