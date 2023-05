NVIDIA va bien, et va bien aller. D'après vous, pourquoi ?

Presque 1 milliard de valorisation boursière, mais des résultats "en berne" comme à peu près tous les acteurs du secteur. Alors oui le marché gaming n'est pas des plus florissant – vous connaissez déjà le topo – avec des résultats sur Q1 2023 en retrait de 13 % par rapport Q1 2022. Seulement 13 % ? Et oui, car NVIDIA, ne fait pas que du gaming loin de là, et devrait même à priori en faire de moins en moins pour favoriser des pôles d'activité bien plus rentables.

Vous devinez sans doute de quel type de pôle il s'agit ? Non, ce n'est pas l'automobile – dont Jensen raffole –mais l'IA, bien sûr. Nous vous l'évoquions sur ce billet, NVIDIA étant largement investi dans la course opposant l'ensemble des GAFAM sur le marché de l'IA générative en fournissant les solutions silicium. NVIDIA s'affiche donc comme le grand gagnant désigné d'avance, et ça se voit côté bourse avec des bons successifs do quotation des actions, affichant un outrageant +170 % depuis début 2023. Rappelons que le cœur de ChatGPT, lancé en novembre 2022, navigue du côté des Azures Microsotiennes entre autres propulsées par des Sapphire Rapids côté CPU, et côté GPU d'H100 de NVIDIA avec ses quelques 80 milliards de transistors – 76,3 sur l'AD102 d'une RTX 4090 pour rappel –, le tout interconnecté par une solution réseau Infiniband Quantum-2 fourni par... NVIDIA, également.

Bref, le carnet de commandes est au beau fixe, c'est même le plein été par 33 °C sans nuages, et les prévisions de chiffre d'affaires au prochain trimestre donnent lieu à des projections donnant le vertige, de l'ordre de plus de 50 % par rapport à ce trimestre passant de 7,19 milliards à 11 milliards !

Et sur ce chiffre, la gaming n'en est plus qu'une portion, NVIDIA s'étant tourné vers les datacenters depuis plus de 10 ans, devenant en 2022 sa principale source de revenus, et inquiétant même certains analystes sur la capacité de NVIDIA à fournir la demande. NVIDIA détiendrait ainsi plus de 91 % du marché GPU entreprise, d'après l'IDC, le reste pour AMD et les miettes pour Intel, avec une avance technologique flagrante, tant sur la partie matérielle que logicielle, avec notamment CUDA comme fer-de-lance imposé. Mais même face à ce constat, le marché est tellement porteur que l'annonce des résultats du caméléon a profité à l'un de ses meilleurs ennemis aka AMD, ayant pris +12 % en bourse depuis mercredi. La raison ? Elle s'appelle Instinct, qui pourrait, comme toujours avec les rouges, faire office d'outsider super pénible.