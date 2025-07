NVIDIA GB10 : les premières machines OEM avant fin juillet

Le mois dernier, nous avons surgir le processeur N1x de NVIDIA dans Geekbench. Une invitation d'Asus pour un évènement, qu'a partagée VideoCardz, prévoit un lancement le 22 – 23 juillet. La tête d’affiche ? Un mini-PC baptisé Ascend GX10.

NVIDIA DGX Spark

C'est Spark-là

Le carton d’invitation décrit la machine comme une station de travail compacte taillée pour le développement de l’IA. Il précise aussi qu’un représentant de NVIDIA sera présent pour détailler « les fonctionnalités de pointe de la pile logicielle DGX Spark et expliquer comment elles redéfinissent les performances de l'IA ». Bref, conformément à ce qu’écrit l’entreprise sur son site à propos de la DGX Spark, qualifiée comme « la solution idéale pour les développeurs d'IA, les chercheurs et les Data Scientist », ce n’est pas un produit à destination du grand public.

© VideoCardz

Vous l’aurez compris, cet Ascend GX10 est une déclinaison OEM de la DGX Spark précitée. Comme celle-ci, la machine exploite une puce GB10 associant un CPU Arm à 20 cœurs (10 Cortex-X925 + 10 Cortex-A725) et des cœurs graphiques CUDA Blackwell. Chez NVIDIA, l’ensemble est associé à 128 Go de mémoire LPDDR5X et à un stockage NVMe, avec une solution de refroidissement personnalisée. Il faut s’attendre à quelque chose de similaire pour l’Ascend GX10. Les caractéristiques détaillées de la Spark sont consignées ci-dessous.

Architecture NVIDIA Grace Blackwell GPU Architecture Blackwell CPU Arm à 20 cœurs, 10 Cortex-X925 + 10 Cortex-A725 Cœurs CUDA Architecture NVIDIA Blackwell Cœurs Tensor 5ᵉ génération Cœurs RT 4ᵉ génération Performances de Tensor1 1 PFLOP Mémoire système 128 Go LPDDR5x, mémoire système unifiée Interface mémoire 256 bits Bande passante mémoire 273 Go/s Stockage NVME.M2 1 ou 4 To avec auto-chiffrement USB 4x USB TypeC Ethernet 1 connecteur RJ-45

10 GbE NIC ConnectX-7 Smart NIC Wi-Fi Wi-Fi 7 Bluetooth BT 5.3 Sortie audio Sortie audio HDMI multicanal Consommation TBD Connecteurs d’affichage 1 port HDMI 2.1a NVENC | NVDEC 1x | 1x Système d’exploitation NVIDIA DGX Base OS, Ubuntu Linux Dimensions système 150 mm L x 150 mm L x 50,5 mm H Poids 1,2 kg

Sur son site, NVIDIA présente la plateforme GB10 comme une solution IA de haut niveau dans un format contenu. Elle insiste notamment sur l’architecture mémoire unifiée du SoC avec interconnexion NVLink-C2C, ou encore les débits massifs en FP4.

Dans un communiqué daté de mai, NVIDIA annonçait que « les principaux fabricants de systèmes taïwanais s'apprêtaient à développer des machines DGX Spark et DGX Station ». Le chapô, davantage universel, listait Acer, ASUS, Dell Technologies, GIGABYTE, HP, Lenovo et MSI.

VideoCardz a recensé plusieurs références de machines à venir dans un tableau. Aucune n’est encore disponible, mais à en croire l’invitation d’ASUS, le déploiement est imminent. Quant aux prix, la solution signée NVIDIA est facturée 3 000 dollars. Les modèles partenaires devraient naviguer dans les mêmes eaux.