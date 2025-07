Ubuntu 25.10 ferme la porte à la plupart des solutions RISC-V

La décision ne date pas d’hier, mais elle a récemment refait surface grâce à TechPowerUp, qui a relayé plusieurs publications du compte X LaurieWired. Canonical, la société qui chapeaute Ubuntu, va restreindre Ubuntu 25.10 (et les versions ultérieures) aux processeurs RISC-V compatibles avec le profil RVA23 récemment ratifié. Cette spécification impose notamment la prise en charge complète des instructions vectorielles 1.0 ainsi qu’une extension hyperviseur.

En raison de ces exigences renforcées, la grande majorité des systèmes RISC-V actuellement disponibles ne seront pas en mesure d’exécuter Ubuntu 25.10. Plusieurs sources s’accordent sur un chiffre : environ 90 % des ordinateurs monocartes RISC-V existants seraient ainsi écartés. Un sacrifice assumé, jugé nécessaire pour accompagner la montée en puissance de l’écosystème RISC-V.

Pour rappel, un profil RVA (RISC-V Application) définit un ensemble minimal d’extensions que les processeurs doivent supporter pour être considérés comme compatibles avec certains usages. Jusqu’à présent, Ubuntu ciblait le profil RVA20, mais la version 25.10 fera le saut vers RVA23. Une note publiée sur Launchpad fin mai précise clairement l’intention : « Pour la version Ubuntu 25.10, nous prévoyons d'augmenter la famille de profils ISA RISC-V requise à RVA23. L'outil ubuntu-release-upgrader devrait arrêter les mises à jour au-delà d'Ubuntu 24.04 sur du matériel qui ne supporte pas le profil RVA23U64. »

Plus précisément, cette mouture ajoute des extensions Vector et Hypervisor. Selon le communiqué, la première doit permettre de mieux répondre aux charges de travail d'IA / ML, de cryptographie et de compression / décompression. La seconde, « faciliter la virtualisation des charges de travail d’entreprise, aussi bien dans les serveurs sur site que dans les environnements de cloud computing ; accélérer le développement de matériel, de systèmes d’exploitation et de charges logicielles basés sur RISC-V ; contribuer à renforcer la sécurité des applications mobiles en séparant les composants sécurisés des composants non sécurisés ».

La plupart des cartes actuelles ne disposent pas de ces extensions. Un article d’omgubuntu cite par exemple l’Orange Pi RV2, qui ne passera donc pas le cap. Cependant, ni lui ni LaurieWired ne s’en inquiètent outre mesure. D’une part, parce que RISC-V constitue encore un marché de niche, et que l’impact global de ce changement restera donc limité. D’autre part, Ubuntu 24.04.2 LTS est pris en charge jusqu’en 2029, assurant la pérennité des systèmes en place. Enfin, si peu d’appareils RISC-V sont actuellement compatibles avec le profil RVA23, cela évoluera rapidement dans les prochaines années. Ubuntu 26.04 LTS pourra alors capitaliser sur un matériel plus mature, davantage apte à répondre aux nouveaux besoins.

